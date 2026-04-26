我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

以軍複製加薩戰術打擊關鍵基建 黎南整村遭夷平

編譯周辰陽／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列邊境一側拍攝的照片顯示，以軍23日在黎巴嫩南部一處村莊進行軍事行動，現場升...
以色列邊境一側拍攝的照片顯示，以軍23日在黎巴嫩南部一處村莊進行軍事行動，現場升起濃煙。（路透）

以色列與美國對伊朗發動戰爭2天後，黎巴嫩真主黨3月2日向以色列發射火箭，以軍隨後展開摧毀真主黨的作戰，並迅速升高為對黎巴嫩南部大片地區的夷平，呈現出類似加薩走廊的樣貌。人權團體警告，以軍攻勢正在複製加薩走廊的戰術，從針對關鍵基礎設施與醫療設施的重點打擊，到鎖定記者與心理戰。

CNN報導，即使以色列與黎巴嫩上周達成停火協議後，以軍地面行動仍持續。衛星影像顯示破壞規模驚人，數百棟建築已被完全摧毀或無法居住，其中大多數似乎為民宅。4月16日宣布停火後的衛星影像與影片亦顯示，拆除行動仍在快速進行，挖土機與裝甲車清晰可見。

CNN分析Airbus提供的衛星影像指出，敵對行動恢復後破壞規模持續擴大。3月攻勢前10天內，22個社區共有523棟建築被摧毀，除住宅外，還包括清真寺、藥局、咖啡館與汽車修理廠。居民拍攝的影片顯示，以軍進行有控制的爆破拆除；衛星影像則顯示，以色列推土機與挖土機在已嚴重受損區域活動，顯示地面部隊進入先前遭空襲的地區。

以色列官員已提出在邊境地區建立長期「安全區」的計畫，並改以「前沿防禦線區域」稱之。以色列總理內唐亞胡表示，以軍將把部署向黎巴嫩境內推進10公里。以色列政府高層也進一步說明相關做法，國防部長卡茨（Israel Katz）誓言將摧毀邊境附近村莊的所有房屋，並稱這符合所謂的「拉法與貝特哈農模式」。

拉法與貝特哈農分別位於加薩南端與北端，過去兩年半已被以軍摧毀殆盡。以色列國防軍（IDF）高層表示，以色列將在黎巴嫩畫設一條所謂的「黃線」（yellow line），禁止居民返回由以軍控制的地區。

世報陪您半世紀

真主黨 伊朗 以色列

上一則

和平脆弱？以空襲釀死傷 真主黨無人機回擊 雙方互控違反停火

下一則

靠攏國際 日本自衛隊首次改官階稱呼 准尉以下不變

延伸閱讀

以色列命軍方全力掃除威脅 矢言剷平真主黨據點

以色列命軍方全力掃除威脅 矢言剷平真主黨據點
以軍罕見開罰 士兵拿大錘砸耶穌像 2人被關禁閉30天

以軍罕見開罰 士兵拿大錘砸耶穌像 2人被關禁閉30天
以色列在黎巴嫩南部設「黃線」稱恐怖分子接近遭擊斃

以色列在黎巴嫩南部設「黃線」稱恐怖分子接近遭擊斃
川普宣布停火讓以色列錯愕 內唐亞胡挨批被牽著鼻子走

川普宣布停火讓以色列錯愕 內唐亞胡挨批被牽著鼻子走

熱門新聞

瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07
瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

2026-04-18 16:34

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程