北海道動物園員工「焚化爐藏妻遺體」 案發當天仍上班

北海道旭山動物園驚爆棄屍案。（圖／翻攝Google Maps)

日本 北海道旭川市傳出一起棄屍案，一名30多歲的旭川市職員涉嫌將妻子的遺體棄置於旭山動物園園內焚化爐，警方目前正請他配合說明情況。

據北海道當地媒體北海道放送報導，案件起於4月23日，有關人士因長時間無法聯繫上一名30多歲女性，向警方通報協尋。警方隨即聯絡其丈夫了解情況，該名男子在接受詢問時供稱，曾將妻子遺體帶至動物園內焚化爐處理，說法震驚辦案人員。

警方指出，男子在案發當天仍照常上班，未見明顯異狀。隨後警方依其供述內容展開調查，並持續進行約談與蒐證工作，目前以涉嫌遺棄屍體方向偵辦，相關細節仍在進一步確認中。

旭山動物園為配合夏季營運準備，自8日至28日暫停開放。警方目前持續請男子配合說明，並根據供述在園內進行調查等，審慎展開偵辦。

此外，警方已進入園區進行搜索與鑑識，並調閱監視器畫面、釐清相關動線，盼還原事件經過。由於動物園焚化爐通常為處理動物遺體或廢棄物所設，警方後續是否能自焚化爐中採集到具體證據，將成為案件偵辦的重要關鍵。

消息傳出後，許多日本網友表示「完全無法將旭山動物園與棄屍案連結」、「焚化爐是動物遺體處理用的，竟被拿來做這種事」、「29日要重啟營業了，園方該怎麼辦」等留言。

旭山動物園為日本最北端的動物園，以強調動物自然行為的「行動展示」概念，躍升成為全日本最受歡迎的動物園之一。