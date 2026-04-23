機率僅1%仍發布巨大地震警示 日本防震邏輯曝光 民眾淡定照常生活

日本內閣府與日本氣象廳官員20日在東京日本氣象廳本部舉行聯合記者會，發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。（路透／共同社）

日本 是全球地震 最頻繁的地區之一，平均每天發生兩到三次地震。對許多日本人來說，地震並不罕見，生活通常很快恢復正常。但日本本州東北部「三陸」地區外海20日下午發生芮氏規模7.7的極淺地震後，氣象廳呼籲民眾為可能更具破壞力的地震做好準備，並警告東北地區未來一周發生規模8以上「巨大地震」的風險上升。

紐約時報 報導，美國地質調查所（USGS）指出，地震無法預測，只能計算發生機率。日本氣象廳表示，相關巨大地震警示制度是在2011年東日本大震災後建立，目的在鼓勵民眾提前做好準備，但也坦言此類警示具有高度不確定性。巨大地震可能完全不會發生，也可能在一周警示期結束後才出現。

日本南方外海的「南海海槽地震相關情報」制度於2019年上路，針對此次地震發生的東北外海區域，則於2022年建立「北海道・三陸沖後發地震注意情報」制度。兩套制度皆依據歷史資料評估巨大地震機率變化，但相關警示相當罕見，至今僅發布過兩次。

日本氣象廳20日評估，東北地區發生此類地震的機率已從基準值0.1%上升至1%，增加10倍。由於日本多數建築皆採抗震設計，即使只是機率小幅上升，當局仍認為有必要發布警示。然而，日本20日發生地震並發布海嘯警報，但一間雜貨店內的顧客僅扶穩購物車，在震動中仍持續選購商品。數小時內，東京地鐵再次擠滿人潮，靠近震央的新幹線也恢復行駛。

2011年東日本大震災引發的地震與海嘯造成超過1萬9千人死亡，並導致核災，至今仍深刻存在於東北居民記憶中。自20日發布最新巨大地震警示後，東北岩手縣久慈市官員每天透過廣播、通訊軟體與電子郵件發送三次提醒，要求居民準備好緊急避難包，隨時準備避難。

久慈市防災官員前野輝樹（Teruki Maeno）表示，這個地區自古以來就面對海嘯威脅，過去的教訓一代代傳承下來，並強調：「我們在提升警覺與傳遞資訊時，會注意不引發過度恐慌。」

這種在警覺與不恐慌之間取得平衡的能力，來自數百年與地震共存的經驗。地質條件帶來的影響隨處可見，包括建在減震橡膠墊上的摩天大樓、可在震波抵達前數秒停止新幹線的預警系統，以及從小接受地震演練的一代代民眾。歷史上最具破壞力的地震，也形塑了現代日本的生活方式、城市發展與建築設計。專家表示，這種重視防災準備的文化，有助解釋為何20日地震傷者不多；若同樣規模的地震發生在其他國家，可能已摧毀整個城鎮。

然而，這種信心也有限。20日抵達岩手沿岸的海嘯高度不到1公尺，未引發太多擔憂。前野指出，若當局警告的是更大規模海嘯，情況會完全不同，「所有人都會恐慌」。

官員表示，正因如此，日本在發布地震警示時格外謹慎。若語氣過於嚴重，可能引發癱瘓生活與經濟的恐慌；若過於模糊，則可能無人理會。日本氣象廳20日提出的1%機率是經過精心計算的數值。負責防災的內閣官員村松宏樹（Hiroki Muramatsu）表示，這代表風險確實升高，但仍低到足以維持經濟正常運作。

日本氣象廳地震專家上野寬（Hiroshi Ueno）談到以機率為基礎的警示時指出：「單純說『很危險』不會讓人採取行動，因此我們認為提供具體數值會更有說服力。」