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羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

編譯周辰陽／即時報導
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日本東京羽田機場的乘客們正在查看航班資訊。（美聯社）
日本東京羽田機場的乘客們正在查看航班資訊。（美聯社）

日本即將迎來黃金周，東京羽田機場本周卻二度發生系統問題。國際線登機手續系統23日一度故障，各航空公司地勤人員改以人工方式辦理登機手續，系統於上午11時過後恢復運作，但部分航班仍出現延誤。

▲ 影片來源：YouTube＠FNNプライムオンライン（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

朝日電視、富士電視與NHK報導，羽田機場國際線管理公司表示，當地時間上午6時左右，羽田機場第2航廈國際線區域及負責國際線起降的第3航廈，辦理登機手續的系統發生異常，導致各航空公司報到櫃檯使用的終端設備無法登入與操作。

各航空公司指出，部分報到櫃檯改以人工方式進行護照查驗與登機手續。系統故障約持續5小時，於上午11時左右恢復，目前正調查原因。不過第3航廈登機櫃檯附近一度出現排隊人潮，現場一度擁擠。

全日空與日本航空表示，未有航班取消，但因地勤人員改以人工方式辦理登機手續，合計有21個航班延誤。負責營運並提供該系統的東京國際機場航廈表示：「對於造成旅客極大不便與困擾，深表歉意。」

羽田機場前一次出問題為21日清晨航空管制系統故障，造成日本國內線航班取消與延誤。不過，國土交通省後續調查發現，羽田管制系統及當天通報異常的神戶航空交通管制部本身並無問題，實際原因為福岡市的國土交通省福岡航空交通管制部發生異常，導致無法正常向各機場傳送飛行計畫等資訊。

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