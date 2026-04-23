德國倡後備軍人年齡上限提高至70歲 65%民眾反對

德國 後備軍人協會新任主席恩斯特（Bastian Ernst）提出，應將後備軍人年齡上限提高至70歲，因應兵源不足問題，引發社會辯論。反對者認為，高齡者參軍將增加訓練與醫療負擔；支持者則表示，年齡不應成為參軍障礙，高齡者可從事工程、醫療等後勤專業工作。

德國在俄烏戰爭後調整國防政策，規畫至2035年將現役兵力擴編至至少26萬人，並建立約20萬人的後備軍人部隊，以提升整體動員能力。

恩斯特的主張旋即引發社會辯論，根據明鏡週刊（Der Spiegel）舉辦的「預備役人員的年齡上限是否應提高到70歲？」線上調查，支持與反對者各占35%及65%。

港媒香港電台報導，德國國防部 22日首次發布國家軍事戰略，提出聯邦國防軍到2035年將達到26萬名現役軍人、20萬名預備役軍人的規模，強調會把聯邦國防軍建設成歐洲最強大的常規軍隊。

戰略表示，戰爭邊界日益模糊，整個德國社會正面臨威脅。此外，戰爭形態正發生深刻變化，數據已成為重要作戰資源。

國防部長皮斯托里烏斯在發布會上表示，擴充軍隊規模是德國最大限度提升威懾和防禦能力的關鍵。德國短期內將提升國防與持續作戰能力，中期將致力實現跨領域能力的顯著提升，長期將確立技術優勢。