高市內閣成員 首見參拜靖國神社

日本首相高市內閣成員及百多位跨黨派國會議員22日參拜靖國神社。(歐新社)

日本靖國神社 春季例大祭期間，各界參拜動向備受關注。閣員、執政黨高層及跨黨派國會議員22日接連前往參拜，其中成長戰略擔當大臣城內實成為日本首相高市早苗 內閣成立以來，首位確認參拜的閣員。另有126名跨黨派議員出席參拜，人數是去年秋季例大祭近二倍。

NHK報導，靖國神社自21日起舉行春季例大祭。自民黨總務會長有村治子於上午約7時20分前往參拜。她受訪表示，「對為國犧牲的英靈表達感謝至關重要，尤其當前國際局勢仍有衝突，祈願和平具有重要意義。」

有村表示，她同時代替高市以自民黨總裁身分奉納玉串料，並表示高市本人「一定也有在適當時機親自參拜的想法」。相關人士透露，高市此次以自民黨總裁名義，自費奉納玉串料。

成長戰略擔當大臣城內實於上午8時50分左右抵達靖國神社並完成參拜。他表示，對為國奉獻生命的英靈懷抱崇敬與感謝之情，並強調將銘記歷史教訓，不讓戰爭悲劇重演。

城內說，他以私人名義奉納「真榊」及玉串。這是去年10月高市內閣成立後，首次確認有閣員參拜靖國神社。

此外，跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」上午約8時集體前往參拜，共有126名成員出席，規模較去年秋季例大祭的64人幾乎增加一倍，成員包括自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等多黨議員。高市內閣前往參拜者，包括內閣府副大臣津島淳、總務副大臣堀內詔子及財務副大臣中谷真一。

自民黨政調會長小林鷹之22日中午前往參拜。他表示，以遺族身分對包含戰死祖父在內的先人表達感謝。小林過去多次於例大祭及終戰日前往參拜。

中國外交部發言人郭嘉昆22日表示，中方嚴厲譴責日方「惡行」，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。

郭嘉昆說，日方涉靖國神社消極動向，反映出日本罔顧國際社會關切，始終拒絕承認二戰侵略歷史，企圖為侵略戰爭和甲級戰犯翻案，挑戰戰後國際秩序。