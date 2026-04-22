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極端氣候衝擊民主 20年影響全球近百場選舉

中央社／斯德哥爾摩22日電
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美國大選曾受到颶風珊迪影響。(路透資料照片)
美國大選曾受到颶風珊迪影響。(路透資料照片)

洪水、野火與極端天氣對民主構成的威脅日益加劇。根據今天發布的研究報告，過去20年來，全球至少有52個國家的94場選舉或公投，曾因天災侵襲而被迫中斷或延後。

法新社報導，這份由總部位在斯德哥爾摩（Stockholm）的「國際民主及選舉協助研究所」（International IDEA）發表、並配合4月22日世界地球日（Earth Day）發布的報告指出，2006至2025年間，至少有26場選舉與公投作業，因天災而全部或部分延後。

報告指出，另有選舉與公投作業因洪水、颶風、熱浪或土石流而不得不打斷。此時，人為造成的氣候變遷正逐步推升全球氣溫、加劇極端天氣。

這份題為「選舉之天災與氣候風險管理」（Managing Natural Hazards and Climate Risks in Elections）的報告指出，光在2024年，極端天氣就影響了18國的23場選舉。

國際民主及選舉協助研究所發布聲明指出：「從颶風洪水，到野火熱浪，這些事件破壞基礎設施，造成選民流離失所，並迫使選務機構臨時修改選舉流程。」

報告鉅細靡遺描述天災對選舉影響的案例，包括：2012年受到颶風珊迪（Hurricane Sandy）影響的美國大選；2019年受到氣旋影響的莫三比克選舉；2023年受到強震影響的土耳其總統和國會大選；2024年受到洪水與土石流影響的波士尼亞地方選舉；以及2025年受到嚴重熱浪衝擊的菲律賓全國暨地方選舉等。

報告指出，「隨著氣候相關風險加劇，對原本就脆弱的民主體系帶來的壓力預期將進一步上升。」

英國倫敦國王學院（King's College London）教授柏奇（Sarah Birch）表示，這項研究凸顯選舉時機的重要性。她說：「選舉應該安排在災害發生機率最低的時段；在某些情況下，選務機關可能也需調整選舉時程，以降低突發天災干擾的風險。」

報告以加拿大亞伯達省（Alberta）為例，省議會已決定自2027年起，將原本位於野火季的5月定期選舉，改至10月舉行。

極端天氣不僅推升舉辦選舉的難度，也可能對民主產生長遠衝擊。報告表示：「天災造成的不安全感與創傷，會加深受災民眾現有不滿，加速陰謀論的傳播，並為社會最脆弱族群帶來更多困難。」

報告強調，民主機構，特別是選舉系統，應視為「易受環境威脅、需特別保護的關鍵基礎設施」。

報告作者呼籲各國，將選舉流程納入國家氣候調適及災害風險減緩策略之中。

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