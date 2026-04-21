墨西哥金字塔槍擊 兇嫌受人祭與可倫拜高中事件啟發

墨西哥金字塔的槍擊事件，27歲兇嫌拉米雷斯最終自戕，不過13人因此受傷，1名加拿大籍女子遇害。(路透)

墨西哥 調查人員表示，知名景點特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔昨天發生的槍擊 案，兇嫌係受前西班牙時期人祭傳統，以及美國可倫拜（Columbine）高中校園槍擊案啟發。

法新社報導，這起發生在墨西哥金字塔的槍擊事件，27歲兇嫌拉米雷斯（Julio Cesar Jasso Ramirez）最終自戕，不過13人因此受傷，1名加拿大籍女子遇害。

墨西哥州檢察官賽凡泰斯（Jose Luis Cervantes Martinez）指出，拉米雷斯住在距案發地約50公里的墨西哥市，他多次前往遺址現場勘查並入住周邊旅館，策畫槍擊行動。

初步調查發現，這起事件與1999年美國科羅拉多州可倫拜高中發生的大規模槍擊案有多項連結。

賽凡泰斯今天在記者會上表示：「蒐集到的證據…顯示兇嫌具反社會人格特徵，傾向模仿其他地區、其他時間、其他人發生的相關暴力事件。」

1999年，學生哈里斯（Eric Harris）與克萊博爾德（Dylan Klebold）在可倫拜高中發動攻擊，造成12名學生及1名教師死亡，另有20人受傷。

墨西哥媒體報導，警方在兇嫌個人物品發現以人工智慧生成的圖片，拉米雷斯在圖中與哈里斯、克萊博爾德並列一起。

當局也指出，拉米雷斯昨天抵達這處前西班牙時期遺址時所穿上衣，與可倫拜高中校園槍擊案嫌犯當年衣著相似。

目擊者對這起槍擊案的描述，也指出兇嫌選擇案發地點的另一可能影響：美洲前哥倫布時期的人祭傳統。

當天造訪金字塔的美國遊客古提瑞茲（Jacqueline Gutierrez）向墨西哥媒體千禧日報（Milenio）表示：「（兇嫌）對我們說的其中一件事，就是這裡是用來祭祀的場所，不是讓你們拍照的…而且今天是可倫拜校園事件周年。」

案發時，古提瑞茲和父母、男友同在現場。她說那是「恐怖的14分鐘」，當時大家無處可逃，兇嫌另聲稱計畫這起攻擊已有3年。

調查人員表示，此案係單獨槍手所為，沒有同夥。賽凡泰斯指出，搜查槍手物品時，發現「涉及襲擊與類似暴力事件有關人物的書籍或資料」。