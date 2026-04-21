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台生育率創新低…南韓卻湧現懷孕潮 新生兒估七年最多

編譯林文彬／綜合外電
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南韓似乎已扭轉生育率長期低迷的趨勢。（路透）
南韓似乎已扭轉生育率長期低迷的趨勢。（路透）

官方數據顯示，南韓去年4月至今年3月在公共衛生中心登記懷孕的孕婦和新媽媽總人數達到35.1萬人，比前一年的30萬人增加16%左右，顯示南韓已扭轉生育率長期低迷的趨勢，與台灣生育率持續下滑形成鮮明對比。

南韓保健福祉部21日表示，懷孕登記人數不是正式統計指標，但能視為預估未來新生兒人數的「領先指標」。由於未生下活胎的懷孕通常占10%至15%，南韓今年新生兒人數預估將達到30萬人左右。

南韓去年新生兒人數回升至約25萬人，如果今年進一步大幅上升至30萬人左右，將寫下七年新高。

短期指標也散發樂觀氣氛，南韓行政安全部彙編的出生登記數今年第1季達到7萬3,742人，比一年前增加15%左右，寫下史上最大增幅。出生登記數據與韓國統計廳公布的官方新生兒人數未完全一致，但兩者通常亦步亦趨，誤差約2%。南韓去年總生育率已突破0.8，如果上升動能延續下去，今年總生育率可能超過0.9。

相較之下，台灣去年總生育率從2024年的0.885降至0.695，寫下開始統計以來最低紀錄及最大降幅。去年新生兒僅10.7萬人，創下歷史新低。

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