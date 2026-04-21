解禁「死亡產業」 日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

日本首相高市早苗21日在社群平台X發文，宣布日本政府修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引。圖為高市20日舉行記者會，說明當日強震因應對策。（路透）

彭博資訊報導，日本 政府21日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除原本僅限救難、運輸等用途的「五類型限制」，自二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器，象徵重大政策轉向。此舉有望擴大並提升日本國內軍工市場，增加對中國、北韓 與俄羅斯 等區域對手的嚇阻力，但恐加劇與北京緊張關係，引發背離戰後和平主義約束的質疑。

共同社報導，日本政府在內閣會議及書面形式召開的國家安全保障會議（NSC）閣僚會議中，通過修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，廢除包括救難、運輸、警戒、監視、掃雷在內的五類型限制。

新規依裝備是否具殺傷或破壞能力分為「武器」與「非武器」：防空雷達等非武器類的出口目的地將不受制約，護衛艦、飛彈等武器類僅限於與日本簽訂「防衛裝備品‧技術轉移協定」的17個國家。另外，新規仍設有紅線，禁止向衝突當事國出口致命性裝備；除非政府高層認定該出口符合日本國家利益，則可以個案例外處理。

日相高市早苗21日早上在社群平台X發文表示，這項改變是面臨安全環境日益嚴峻的必要之舉，「如今，已經沒有任何一個國家能獨自保護自身的和平與安全」。針對日本放棄戰後和平主義路線的憂慮，她表示，日本「對於維護作為和平國家，在戰後80多年來所走過道路與根本原則的承諾，完全沒有任何改變」。

NHK報導，東南亞已有國家對日本武器裝備表達興趣，其中菲律賓考慮採購海上自衛隊即將除役的「阿武隈」級護衛艦，印尼則對日本潛艦展現關注。

新規出台前幾天，東京與澳洲簽署出售先進軍艦，這是日本戰後首次敲定出口致命作戰裝備。

彭博指出，日本寄望未來帶動後續國防出口，並在全球軍費擴張下，促使企業加碼研發與製造，補強軍用無人機等關鍵技術能力。

目前日本國防產業結構仍與美英不同，主要由少數製造與科技綜合集團支撐，國防業務占比普遍不到20%，長期以供應自衛隊為主。儘管政府近年推動政策鬆綁與出口擴大，市場規模與利潤結構仍限制企業擴產意願，中小企業獲利困難的情況尚未改善；同時，「死亡產業」的歷史汙名雖逐漸淡化，仍對部分業者形成顧慮。

紐約時報提到，日本希望，鬆綁武器出口規定有助強化區域嚇阻，向中國、北韓與俄羅斯表明，環太平洋的民主國家正聯手建立全球軍火供應鏈。

因應美國總統川普難以預測的外交作風，東京採取分散風險的作法。高市近期除接待英國、法國、義大利與波蘭等歐洲領袖來訪，未來幾周預計出訪越南與澳洲；另一方面，對東京放寬武器出口樂觀其成的北約，上周派出與日本建立夥伴關係10多年來規模最大的代表團訪日，凸顯日本正加快拓展與歐洲及印太夥伴的安全合作。

日本在美伊戰爭背景下加強軍事防衛舉措，引發對美國在亞洲承諾的擔憂。紐時引述東京慶應義塾大學教授鶴岡路人表示：「美國主導全球秩序這種想法，結果證明某種程度上只是一種幻覺，而這是非常令人難受的現實。如今，日本正急忙尋找切實可行的替代方案，以維護自身的安全與防衛。」