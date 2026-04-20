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氣象廳：日本東北未來一周規模8以上強震發生機率是平日10倍

記者雷光涵／即時報導
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日本東北三陸外海20日下午發生芮氏規模7.7強震。圖為4月20日發生強震以後，北...
日本東北三陸外海20日下午發生芮氏規模7.7強震。圖為4月20日發生強震以後，北海道苫小牧市沿岸情況。(路透)

日本東北三陸外海20日下午發生芮氏規模7.7強震，氣象廳發布「北海道・三陸外海後續地震注意情報」，提醒民眾未來一周警戒發生規模8以上地震的機率，會是平日的10倍。

這次三陸外海地震，專家研判屬於海側太平洋板塊向陸側北美板塊隱沒的邊界所引發的「海溝型地震」，類型與2011年311地震相同，因此發布了大範圍的海嘯警報與注意報。

日本海溝與千島海溝一帶，自去年11月以來頻繁發生大型地震。去年12月8日青森縣東方外海發生規模7.5地震，氣象廳首次發布「北海道・三陸外海後續地震注意情報」，提醒防範後續地震。本次震央周邊，在去年11月9日發生規模6.9地震，今年3月26日也發生規模6.7地震。

昨天的地震發生於氣象廳界定的區域內，若發生大型地震，會有接連出現同等或更大規模地震趨勢。實際上，2015年發生規模6.9地震後，3天後與4天後分別又發生規模6.5與6.4的地震。氣象廳指出，日本海溝及千島海溝發發生規模8以上強震的機率，平日為0.1%，但依全世界統計，未來一周機率提高至1%，即是10倍。

東北大學地震學教授遠田晉次指出，此次震央位於東日本大震災時，板塊未大幅錯動的區域。當時累積的地震應變持續存在，使得這個區域地震活動活躍，呼籲持續提高警戒。

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