京都11歲男童命案 日媒：繼父曾手機搜尋「如何棄屍」

日本 京都府南丹市11歲男童死亡案，日媒報導，透過手機分析發現，繼父安達優季曾搜尋「如何遺棄屍體」。如果他確實殺害男童，且搜尋發生在犯案前，那計畫性犯罪的可能性提高；若是在犯案後，則較可能是臨時起意的犯行，目前仍有待釐清。

集英社報導，37歲的安達優季供述殺害男童，京都府警方昨天上午對於從男童家前往小學途中的一處公廁進行現場勘查。警方認為，在男童失蹤的3月23日當天，安達開車送男童上學途中，可能在公廁停留。

梳理目前的案件時間線，3月23日，男童早上在家吃早餐，這一幕有其他家人目擊，因此先前警方表示，確認男童在23日上午仍存活。在那之後，平時不會載男童上學的安達優季表示，要開車送男童去10公里外的小學，讓他坐上黑色汽車後離開住家。

然而，學校附近的監視器雖然有拍到黑色車輛，男童卻沒有到校。同天上午，安達優季折返回家，載上男童母親之後，再度前往學校。接近中午時，校方聯絡男童母親手機，稱男童未到校，安達優季隨後自行報警。

歸結種種線索，男童搭上繼父黑色汽車前往學校後便失蹤，途中經過的這處公廁如今被列為調查重點。

據報導，附近民眾回憶昨天上午情況，「大約上午8時半，突然來了很多警車，開始拉起封鎖線，媒體也聚集過來。那個廁所平時當地人很少使用，大多是觀光客在用。白天的車流量還算多，晚上幾乎沒什麼人會注意。」

一名採訪記者透露，「其實許多媒體在採訪時也經常使用那處公廁，在那之前都沒有保護現場。」

警方認為，男童遺體最終於4月13日在南丹市山區被發現之前，曾被轉移至多處地點，這處公廁可能就是其中之一。

男童失蹤當日上午，安達優季載走男童後沒有把他送到學校，隨後又和妻子一起行動。因此，如果他的供述屬實，殺害男童的時機可能是在送他上學、或是從學校返家途中，地點則可能是在車內或公廁。

報導稱，警方雖然透過手機分析安達優季的行動軌跡，但現在才勘查公廁，顯示手機數據可能沒有透露出他到過公廁的事實，也有可能是在前一晚的偵訊中，嫌疑人供述後才把公廁列為調查目標。

另有報導指出，透過手機分析發現，在男童失蹤當時，安達優季曾搜尋「如何棄屍」。若他殺害男童屬實，且搜尋發生在犯案前，則計畫性犯罪的可能性提高；若是在之後，則較可能是臨時起意。目前司法解剖僅能將死亡時間判定為「3月下旬」，如何進一步縮小範圍，將成為調查重點。

安達優季被逮之後，許多引人疑竇的細節也一一浮現。

除了報警之外，他曾發放尋人傳單，試圖營造「擔心孩子的家長」形象，以避開警方懷疑。不過，他的行為似乎流於表面，如今回想起來，感覺奇怪的人不少。

有一家洋菓子店店主回憶，3月31日，安達優季曾拿傳單到店裡拜託張貼。「他只是把傳單往前一遞，說『大家應該都知道了，可以幫忙貼一下嗎』，打算放下就走。他沒有說自己是誰，我太太覺得不對勁，就留住他問『貼在店內還是店外好？』他只說『哪裡都可以』。」

店主說，「這種態度真的很不自然。他整個人很冷淡、沒什麼表情，讓人感覺想趕快離開。」

安達優季原姓山本，與男童母親再婚後、入贅改姓安達，並與妻子家人同住。熟識安達家的當地居民表示：「當初男童媽媽再婚時，有向親近的親戚介紹過他。聽說他幾乎沒有好好打招呼，給人的第一印象非常差。親戚還說過『怎麼會想跟這種不怎麼樣的男人結婚』。」