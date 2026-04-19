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4公斤喪屍煙彈藏行李底層 台灣女羽田機場被逮 創日本查扣紀錄

編譯盧思綸／即時報導
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讀賣新聞報導，日本警視廳18日表示，一名50歲台灣籍劉姓女子涉嫌從泰國走私約4公斤指定藥物依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）入境東京羽田機場，已違反《醫藥品醫療機械法》等罪名遭當場逮捕。警方指出，這是自依托咪酯被列為管制藥物以來，日本查獲數量最多的一起案件。

警方說明，劉女16日將藏有依托咪酯的行李箱辦理托運，抵達羽田機場時企圖闖關入境，但在海關檢查時被發現。

根據日警說法，該行李箱採雙層底設計，夾層內藏有4個分裝粉末的小袋，總重約4公斤。

面對偵訊，劉女否認犯行，表示自己是因日圓貶值前來日本購物，並稱行李箱是向台灣的熟人借用，不清楚內部藏有依托咪酯。警方正進一步釐清她的說法與入境前後行動細節。

警視廳研判，劉女可能僅負責運送，懷疑背後有國際走私或販毒組織介入，正持續追查相關共犯。

依托咪酯原為醫療用途的麻醉藥物成分，具有致幻作用，近年遭不法人士摻入電子煙彈濫用，相關產品俗稱「喪屍煙彈」。日本厚生勞動省已於2025年5月將其列為指定藥物，禁止持有與使用。

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