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4000人取消預訂...戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

編譯中心／綜合18日電
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中東局勢重創日本旅遊業，東京櫻花季期間入住率較去年同期下降約10個百分點。圖為羽...
中東局勢重創日本旅遊業，東京櫻花季期間入住率較去年同期下降約10個百分點。圖為羽田機場的出發大廳。（路透）

中東局勢持續惡化，對日本旅遊業造成連鎖衝擊。由於多條經中東轉機的航線停飛，加上油價上升推高機票價格，訪日需求出現放緩，尤其以歐洲旅客影響最為明顯，多地住宿預訂接連被取消。

以熱門景點岐阜縣飛驒高山為例，當地旅館酒店協同組合表示，自局勢升溫以來，截至4月14日，以歐洲遊客為中心，約有4000人取消了預訂。高山市外國旅客佔住宿客源約四成，按每月平均8萬人計算，取消人數約佔5%。業界人士坦言，「僅靠日本客人無法填補這個空缺。前景不明」。

東京情況亦受波及。東京皇宮酒店3月平均房價創新高，但訂房速度放緩，櫻花季期間入住率較去年同期下降約10個百分點。業者指出，航班減少導致取消增加，是主要原因之一。

分析認為，問題核心在於航空運輸受阻。杜拜與多哈原為歐洲往返日本的重要轉運樞紐，航班停飛令直飛需求急升，機票價格因而飆升。業界估計，歐洲直飛日本票價較往年上漲約10萬至20萬日圓，削弱旅客出行意願。

同時，航空燃料價格亦大幅上漲。受中東局勢及霍爾木茲海峽受阻影響，航空燃料價格由每桶約80美元急升至逾200美元，供需趨緊。航空公司正考慮提高燃油附加費，目前歐洲航線附加費不足3萬日圓，但按制度最高可升至逾9萬日圓，未來上調壓力顯著。

業界人士指出，早前已購票旅客影響有限，但從5月至夏季，訪日人數或明顯下降。加上中國旅客減少等因素，日本原定2030年吸引6000萬旅客的目標，恐面臨更大挑戰。

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