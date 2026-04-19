今年第7次 北韓再射飛彈 估擁數十枚核彈頭

北韓領導人金正恩本月12日視察了從海軍驅逐艦發射戰略巡弋飛彈及反艦飛彈的最新試射。美聯社

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，北韓當地時間19日試射至少1枚彈道飛彈 ，是這個擁核國家近期一連串發射行動的最新一次。是北韓今年第7度試射飛彈。

中央社綜合法新社與路透指出，韓聯社引述南韓合同參謀本部表示，已偵測到1枚朝東發射的彈道飛彈，目前正進行相關分析。

北韓近期動作頻頻。北韓官媒本月8日報導指出，平壤 當局曾在3天內連續測試多項武器系統，包括發射彈道飛彈及集束炸彈。

南韓國防部 尚未立即回應路透的置評請求。

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩本月12日視察了從海軍驅逐艦發射戰略巡弋飛彈及反艦飛彈的最新試射。專家認為，此舉意在向美方傳達訊息，並反映北韓正以伊朗戰爭為鑑。

根據國營的北韓中央通信社（KCNA），兩枚戰略巡弋飛彈各自飛行逾兩小時，反艦飛彈則飛行約33分鐘。KCNA表示，這些飛彈「沿著預設飛行軌道，在西海（West Sea of Korea，又稱黃海）上空飛行，以極高精準度擊中目標」。

試射由崔賢號進行，這是北韓現役兩艘5000公噸級驅逐艦之一，這兩艘軍艦均於去年下水，展現金正恩加強國家海軍戰力的決心。KCNA指出，金正恩也聽取了另外兩艘建造中驅逐艦的武器系統規畫簡報，它們分別被稱為3號與4號。

據報，金正恩「非常滿意我軍戰略行動備戰能力有所強化」，並重申提升北韓核嚇阻力量是「最重要優先任務」。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「持續從軍艦進行類似試射，是向華府傳達直接訊息，即北韓在戰時將能有效癱瘓美國艦隊及航空母艦。」他說：「北韓正以伊朗戰爭為戒。」

北韓也正不斷增強核武能力，國際原子能總署署長葛羅西15日訪韓表示，位於北韓東部寧邊的5百萬瓦核反應爐，再處理設施以及輕水反應爐等，正在快速提升運作，顯示北韓增強了核武生產能力。國際原子能總署估計，北韓已經擁有數十枚核彈頭。