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中俄日韓台歐從伊朗戰爭學到什麼？看穿川普痛點和目的何在

編譯湯淑君／綜合外電
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伊朗戰爭打了七周，不但未能推翻這個神權政權，也未達成美國總統川普開戰的所有目標，...
伊朗戰爭打了七周，不但未能推翻這個神權政權，也未達成美國總統川普開戰的所有目標，倒是暴露了川普政府的經濟痛點和外交優先順序，讓對手國和傳統盟國都學到不少教訓。（路透）

伊朗戰爭打了七周，不但未能推翻這個神權政權，也未達成美國總統川普開戰的所有目標，倒是暴露了川普政府的經濟痛點和外交優先順序，讓對手國和傳統盟國都學到不少教訓。

美國與以色列在2月底以核子計畫構成安全威脅為由對伊朗開戰，德黑蘭軍事上受重創，但卻透過實質封鎖荷莫茲海峽發動經濟戰，觸發歷來最嚴重的全球能源震撼。隨著美國汽油價格暴漲、通膨攀升、川普民調支持率下滑，川普正急著敲定外交協議，趕在11月期中選舉前平息國內民怨。

路透分析指出，川普常公開表示對戰爭引發的經濟顧慮不以為意，實際上卻無法漠視伊朗封鎖荷莫茲海峽阻斷全球五分之一石油運輸導致能源價格飆漲，帶給美國消費者的打擊。國際貨幣基金（IMF）甚至警告，全球經濟恐有衰退之虞。

金融市場動盪、美國農民受不了肥料斷貨向政府施壓，迫使川普對伊朗從空襲轉向外交談判，在4月8日達成美伊停火兩周協議。繼17日荷莫茲海峽隨以黎停火協議生效重啟後，接下來關注焦點是美伊停火期限是否展延到21日以後。無論如何，這場中東危機已暴露出川普對國內經濟痛苦的容忍度有限。

敵國與盟國各從伊朗戰爭學到什麼教訓？

伊朗領導層早在戰爭之初就洞悉川普的痛點在經濟，於是透過箝制荷莫茲海峽，逼川普團隊談判。

美國對手國中國和俄羅斯或許也歸納出一個結論：川普2.0表面上愛展示軍力，但若國內經濟壓力升溫，就會尋求外交解決之道。

美國的亞洲盟國如日本、南韓和台灣，或許也領悟到一點：川普想與北京修睦關係，首要考量可能是達成美國在亞太地區的戰略目標，而非日韓台的地緣政治與經濟安全。

歐洲國家對川普開戰前未與他們商量、現在又得承受戰爭的經濟衝擊，感到十分惱怒，對川普會不會繼續支援烏克蘭對抗俄羅斯的疑慮更深了。

波斯灣阿拉伯國家渴望早日止戰，但也不樂見川普與伊朗敲定的協議未納入對他們的安全保障。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 伊朗 以色列

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