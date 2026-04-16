2天內第2起 土耳其校園槍擊至少9死 14歲槍手身亡

土耳其 東南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）一所中學15日發生槍擊 ，最少九人死亡，13人受傷。14歲的兇嫌是校內學生，已經身亡。這是土耳其兩天內第兩起校園槍擊事件。

綜合路透、港媒報導，當地一間電視台引述省長於呂埃爾（Mukerrem Unluer）說，兇手攜帶五支槍及七個彈匣，闖入校內兩間課室施襲。兇手死於自己槍下，至於是自殺抑或是混亂中開槍擊中自己，有待進一步調查。

於呂埃爾表示，這名學生是該校八年級生，將父親的槍枝藏在背包內帶到學校進行攻擊。

據報導，兇嫌的襲擊目標是五年級學生。兇嫌的父親做過警察，使用的武器相信屬於父親，兇嫌的父親目前已被警方拘留。在土耳其，5年級學生通常是10或11歲。

校園槍擊案在土耳其極為罕見。現場的電視畫面可見警車與救護車抵達校門口，警方與群眾聚集。司法部長古爾萊克（Akin Gurlek）在X平台(前身為推特Twitter)上表示，已經針對此一事件展開調查。

東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）14日也發生槍手到母校開槍，造成包括學生和老師在內至少16人受傷，槍手後來自戕身亡。