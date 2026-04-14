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日男童赴台前突失蹤 疑山區發現遺體 繼父職業引網友議論

編譯盧思綸／即時報導
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日本京都府南丹市11歲男童安達結希自3月23日失聯後，警方歷經22天搜索，13日...
日本京都府南丹市11歲男童安達結希自3月23日失聯後，警方歷經22天搜索，13日在距離就讀的園部小學約2公里處山林中發現一具疑似孩童遺體。（取材自日テレNEWS在YT的影音）

日媒報導，日本京都府南丹市11歲男童安達結希自3月23日失聯後，警方歷經22天搜索，13日在距離就讀的園部小學約2公里處山林中發現一具疑似孩童遺體。由於衣著特徵與安達失聯當天相近，消息震撼當地社區。南丹市教育委員會已宣布，園部小學14日臨時停課。

影片來源：日テレNEWS

讀賣新聞指出，京都府警13日晚間說明，這具遺體性別目前仍無法確認，但「看起來不像成年人」，且死亡時間似乎已相當久。

警方指出，遺體上下身衣物顏色與安達失聯時所穿服裝相似，但未穿鞋；至於衣著是否凌亂，以及警方為何鎖定該處搜索，均以恐影響偵查為由未進一步說明。

根據警方與校方說法，安達3月23日上午8時左右由家人開車送往學校，在距校約200公尺處下車後失去行蹤。校方上午8時30分點名時即發現他未到校，但因當天適逢畢業典禮，直到上午11時50分才通知家屬，引發外界質疑通報過慢。

周刊文春16日引述附近居民說法報導，在安達失聯消息尚未曝光的3月24日上午，曾有便衣警察前往附近查看焚化爐內部，並向住戶詢問是否裝設監視器，顯示警方在案發初期即已擴大蒐集周邊線索。不過，相關搜索細節目前未獲警方正式對外說明。

周刊文春日前披露，安達32歲的母親去年底與一名24歲男子再婚，一家三口原本計畫趁春假期間前往台灣旅遊，不料出發前夕發生憾事。

隨著案情發展，日本社群媒體傳出案情不單純的揣測，關鍵之一在於繼父過去的工作背景。有網友指出，這名繼父疑似曾在當地的「野生鳥獸捕獲個體減容化設施」任職。據稱，該設施主要負責處理野豬、鹿等野生動物屍體，透過特殊菌種加速分解，肉與內臟可在1天內腐化，骨骸與獸角也可能在數日內消失。

不過，相關揣測並未獲得當局證實，且另有日本網友提醒勿輕信網路謠言，並指出這類減容化設施的用途有明確規範且受到嚴格管理，包括可遠端確認現場狀況的攝影機等設備。一旦出現可疑使用情形或異常狀況，就能立即掌握。

日本

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