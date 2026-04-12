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匈牙利變天／馬札爾終結奧班16年統治 誓言重返歐洲

編譯劉忠勇／綜合外電
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周日晚間，馬札爾在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總...
周日晚間，馬札爾在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。(路透)

匈牙利政壇新秀馬札爾（Peter Magyar）在匈牙利大選取得壓倒性勝利，終結了奧班（Viktor Orban）長達16年的統治。他宣布多將項多項重大變革，也將重新定義匈牙利和歐盟、俄羅斯以及川普領導下的美國政府的關係。

現年45歲的馬札爾曾是執政黨內核心人物。他領導的「尊重與自由黨」（Tisza）可望拿下國會三分之二的絕對多數席次。他說，這讓他接任總理後，有強大民意後盾可拔除奧班日益獨裁的體制、並帶領匈牙利重返歐洲懷抱。

周日晚間，馬札爾在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。他指出，這些人對奧班獨裁體制的政治忠誠置於職責之上。

在多瑙河與燈火通明的國會大廈背景下，馬札爾說：「背叛國家的人必須承擔責任。」他強調將會「解放匈牙利，奪回我們的國家」。

這次選舉結果，對美國總統川普和俄羅斯總統普丁都是一大打擊，兩人都致力於讓這位歐盟在位最久的總理續任。這同時也代表了歐洲民族主義陣營的挫敗。奧班一直是這陣營的開路先鋒，也是歐洲議會中第三大黨「愛國者黨」的主要後盾。

對於多年來動輒被奧班抵制的歐盟來說，這結果讓各界鬆了一口氣。普丁過去一直仰賴這位匈牙利領導人在歐盟內部製造分裂、阻撓對烏克蘭的關鍵援助，並削弱對莫斯科的制裁。 匈牙利佛林特對歐元匯率應聲攀升至三年來高點。

馬札爾說：「匈牙利將再次成為歐盟和北約的強大盟友。過去一千年來，匈牙利的位置一直在歐洲，未來也是如此。」

在俄羅斯全面入侵超過四年後，奧班下台很可能為基輔急需的 900 億歐元（約 1,060 億美元）援助資金排除障礙，使其能繼續維持抗戰。

歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）在 X 平台上說：「匈牙利選擇了歐洲。而歐洲始終選擇匈牙利。團結讓我們更強大。」

烏克蘭總統澤倫斯基也在 X 平台發文，表示已準備好進行「會晤與建設性的共同合作，以造福兩國，並維護歐洲的和平、安全與穩定」。

馬札爾其人

馬札爾從沒沒無聞的體制內人士，如今以一場震撼歐洲的壓倒性勝選，終結奧班長達 16 年的獨裁統治。

為了繞過受政府掌控的媒體，他在兩年內辛苦奔波於全國各地造勢，使他成為匈牙利家喻戶曉的人物。不過，他將如何治理國家或處理政權交接，外界仍存有疑問。

法律背景出身的馬札爾已承諾，將撤換安插在法院、總統府等關鍵要職的奧班親信。他也承諾將前政府任內涉嫌貪腐的人繩之以法。

匈牙利選民此次投票人數創下紀錄。在已開出的 82% 選票中，馬札爾領導的「尊重與自由黨」得票率達 69%，遠高於奧班「青民盟」的 28%。三分之二的絕對多數席次，足以廢除執政黨過去透過憲法層級保障、用以鞏固權力的多項法律條款。

馬札爾 1981 年出生自政治世家。1998 年奧班首度出任總理時，他原是典型受奧班吸引的熱血青年。然而，執政黨獨裁傾向讓人深感不安。最重要的是，匈牙利曾受俄羅斯長期宰制並強加 40 年的共產統治，如今政府卻和俄羅斯日益親近。

澤倫斯基 川普 北約

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