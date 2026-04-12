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澳青少年不甩社媒禁令 鑽漏洞冒用照片、改用VPN

編譯湯淑君／綜合11日電
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澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，但還是有許多人鑽漏洞，輕鬆迴避這項禁令。...
澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，但還是有許多人鑽漏洞，輕鬆迴避這項禁令。（路透）

澳洲率先全球立法禁止16歲以下未成年人使用Instagram和TikTok等社群媒體，已促使一些青少年調整習慣，但還是有許多人鑽漏洞，輕鬆迴避這項禁令。

在兒童與青少年網路安全引起社會重視之際，澳洲去年12月實施這項禁令，至今已關閉約470萬個社群媒體帳戶。但許多未成年用戶仍然想方設法避開限制，手法包括冒用兄姐照片騙過年齡認證查核系統，或使用虛擬私人網路（VPN）等。

從英國、希臘到印尼，已有超過十餘國考慮或推行這類兒少社群媒體禁令。因此，全球正密切關注率先實施的澳洲，了解這項禁用社群媒體實驗究竟可不可行。

禁令上路四個月來，實施成效不一，有褒也有貶。許多家長表示支持，認為此法讓他們能理直氣壯限制子女使用社群媒體，導致行為改變，例如用餐時收起手機。其他家長則抱怨，子女還是能開啟不准使用的應用程式（App），或改用別的平台，花在行動裝置上的時間也沒減少。大多數人同意，或許要到多年以後，此法的影響才會充分明朗化。

墨爾本大學教授索耶指出，此法的影響可能是漸進式的，而不是一口氣解決所有問題的萬靈丹。

澳洲總理艾班尼斯曾表示，政府頒布實施這項禁令的目的，是讓孩子們「擁有自己的童年」。禁止未滿16歲兒少使用的社群媒體網站包括臉書、Snapchat、TikTok、YouTube，但未禁用Roblox、Messenger和WhatsApp。此法要求企業採取負責任的措施，防止年齡不符規定的使用者登入或避開限制，否則將因嚴重違規而遭罰款多達4950萬澳幣（約3400萬美元）。

支持者宣稱，社群媒體讓使用者上癮，且長期暴露其中可能對尚在摸索階段的年輕人造成傷害。一些心理學家指出，使用社群媒體可能暴露於網路霸凌、容貌焦慮、飲食障礙症、甚至自殺的風險。

科技平台業者則反駁，禁止青少年使用社群媒體，反而可能把他們推向更危險的網路陰暗角落。

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