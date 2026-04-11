我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「空軍二號」飛抵巴基斯坦 美伊展開關鍵談判

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

「近2年侵擾上升30% 」英指潛艇刺探水底基建 俄駁：製造輿論

編譯中心／綜合10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

英國國防大臣希利9日表示，當各國注意力大量集中於中東地區戰事，俄羅斯趁機升高對英國周邊水域和水下基礎設施的威脅，但他要正告俄羅斯總統普亭，任何破壞英國周邊電纜和管線的嘗試都絕不會被容忍，且將招致嚴重後果。

希利警告普亭，英國緊盯俄方活動，並對俄方行徑看得一清二楚。至於有意見質疑英國政府未向中東地區投入更多軍事資源，希利強調，雖然中東地區危機是以既喧鬧又危險的形式爆發，但「最重大的威脅往往隱聲匿跡」，讓人看不見、聽不到。

希利重申英國官方立場指出，在軍事層面全力投入中東地區局勢不符合英國國家利益；當防衛需求升高，英國必須以最具效益的方式部署相關資源。

英國國防部表示，俄羅斯船艦近2年對英國周邊水域的侵擾上升30%。希利9日召開記者會，說明英國海、空軍最近一場應對俄艦的行動，並接受媒體提問。希利說，召開記者會不僅是為了揭露俄羅斯對英國的「持續」威脅，也是為了凸顯英國「始終」都做好準備應對相關威脅，無論世界各地情勢如何變化。

根據希利在記者會的發言，一個多月前，一艘具俄羅斯「鯊魚級」（Akula class）特徵的彈道飛彈核動力攻擊型潛艦、以及2艘隸屬俄羅斯國防部深海研究總局（GUGI）的特種潛艦進入英國北方水域，英國海、空軍出動軍艦和P8「海神式」反潛海上巡邏偵察機，追蹤監控俄方行動，總計陸續有約500名人員投入一連7天、每天24小時不間斷的任務，直到俄艦離開。

英國國防部指出，英方人員很快即判定，所謂的「鯊魚級」潛艦不過是誘餌，用於分散英國和盟友注意力，該辨識並緊盯的其實是隸屬GUGI的特種潛艦，而它們正在英國周邊水下關鍵基礎設施徘徊、從事惡意活動。

希利表示，目前沒有證據顯示已有水下基礎設施遭俄艦破壞，但英國和盟友將具體查核。

對此，俄羅斯駐英國大使館發表聲明反駁希利的指控，稱「既無法令人相信，也無從核實」，「似乎意在製造輿論」。

普亭 俄羅斯

上一則

2萬船員被困波斯灣 千人求助部分精神崩潰

下一則

逼教廷站隊？白宮遭爆「訓斥」大使 搬歷史遭疑另立教宗

延伸閱讀

英相稱伊朗衝突成轉捩點 需另闢蹊徑強化經濟

英相稱伊朗衝突成轉捩點 需另闢蹊徑強化經濟
防中俄威脅 華爾街日報：台灣、北約加強保護海纜

防中俄威脅 華爾街日報：台灣、北約加強保護海纜
美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家
川普怨北約不挺美伊戰爭 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

川普怨北約不挺美伊戰爭 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥