「近2年侵擾上升30% 」英指潛艇刺探水底基建 俄駁：製造輿論

英國國防大臣希利9日表示，當各國注意力大量集中於中東地區戰事，俄羅斯 趁機升高對英國周邊水域和水下基礎設施的威脅，但他要正告俄羅斯總統普亭 ，任何破壞英國周邊電纜和管線的嘗試都絕不會被容忍，且將招致嚴重後果。

希利警告普亭，英國緊盯俄方活動，並對俄方行徑看得一清二楚。至於有意見質疑英國政府未向中東地區投入更多軍事資源，希利強調，雖然中東地區危機是以既喧鬧又危險的形式爆發，但「最重大的威脅往往隱聲匿跡」，讓人看不見、聽不到。

希利重申英國官方立場指出，在軍事層面全力投入中東地區局勢不符合英國國家利益；當防衛需求升高，英國必須以最具效益的方式部署相關資源。

英國國防部表示，俄羅斯船艦近2年對英國周邊水域的侵擾上升30%。希利9日召開記者會，說明英國海、空軍最近一場應對俄艦的行動，並接受媒體提問。希利說，召開記者會不僅是為了揭露俄羅斯對英國的「持續」威脅，也是為了凸顯英國「始終」都做好準備應對相關威脅，無論世界各地情勢如何變化。

根據希利在記者會的發言，一個多月前，一艘具俄羅斯「鯊魚級」（Akula class）特徵的彈道飛彈核動力攻擊型潛艦、以及2艘隸屬俄羅斯國防部深海研究總局（GUGI）的特種潛艦進入英國北方水域，英國海、空軍出動軍艦和P8「海神式」反潛海上巡邏偵察機，追蹤監控俄方行動，總計陸續有約500名人員投入一連7天、每天24小時不間斷的任務，直到俄艦離開。

英國國防部指出，英方人員很快即判定，所謂的「鯊魚級」潛艦不過是誘餌，用於分散英國和盟友注意力，該辨識並緊盯的其實是隸屬GUGI的特種潛艦，而它們正在英國周邊水下關鍵基礎設施徘徊、從事惡意活動。

希利表示，目前沒有證據顯示已有水下基礎設施遭俄艦破壞，但英國和盟友將具體查核。

對此，俄羅斯駐英國大使館發表聲明反駁希利的指控，稱「既無法令人相信，也無從核實」，「似乎意在製造輿論」。