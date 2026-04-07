李在明為民間無人機闖北韓道歉 金正恩評價「坦率大氣」

北韓軍方表示1月4日在仁川市一帶發現無人機後，使用電子設備將其擊落。(朝中社)

南韓 總統李在明6日針對民間無人機入侵北韓事件，公開向北韓表達遺憾，李在明表示，「雖然並非政府的本意，但部分人士不負責任且魯莽的行為引發不必要的軍事緊張。」北韓勞動黨中央委員會副部長金與正 6日回應，轉述其最高領導人金正恩 給予的正面評價，稱李在明此舉展現「坦率且大氣的態度」；但北韓旋即強硬警告，要求南韓停止一切挑釁行為，並畫清南北韓對話界線。

南韓統一部表示，有三名平民自去年總統李在明上任後，已四度發送無人機至北韓，李在明為此向北韓公開致歉。(路透資料照片)

中央社引述韓聯社報導，李在明指示相關部會，為了防止類似事件再次發生，應立即進行制度改善，並迅速採取可即時執行的措施。李在明強調，「南韓憲法與法律禁止個人私自對北方進行挑釁行為，即使出於國家戰略需要，也必須極度謹慎，而個人竟做出這類挑釁行為，令人非常遺憾。」

金與正透過朝中社發布聲明表示，北韓國家元首認為南韓總統李在明對「無人機入朝事件」表達遺憾並承諾將防止類似事件再次發生，展現出坦率和大度，是明智之舉。

但金與正強調，韓方不能僅僅口頭上強調和平與穩定的重要性，而應透過實際行動停止一切針對北韓的挑釁行為，並放棄任何接觸嘗試。金與正還警告稱，如果再次發生侵犯北韓主權的挑釁行為，正如我們先前警告的，韓國將不得不為此付出難以承受的代價。

南韓統一部長鄭東泳則表示，在上月軍警聯合調查工作小組（TF）結束後，北韓無人機事件也告一段落。鄭東泳指出，「不論北方立場如何，我們已清楚承認錯誤，並完成對責任者的處罰及防止再發生的措施。」

報導提及，部分民間人士與軍方、情報機構相關人員，自去年9月至今年1月間共四次避開南韓軍方監控，將民用無人機送往軍事分界線以北，並在北韓開城一帶飛行拍攝影像。之後北韓於1月公開墜落的無人機機體照片並發表譴責聲明。

經南韓軍警TF聯合調查，認定包括一名30多歲研究生在內的部分民間人士涉及違法行為，並移送司法審理。此外，還有兩名現役軍官與一名國家情報院職員因涉案遭起訴，但TF認定為與所屬機關無關的「個人行為」。

南北韓自1953年韓戰結束、簽署停火協定以來，雙方未曾簽署和平條約，技術上仍處於交戰狀態。李在明去年6月上任後，多次向北韓主動遞出橄欖枝，但未獲平壤善意回應。此次互動能否成為雙方永久和平的轉捩點，備受各界關注。