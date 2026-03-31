加航撞機 CEO只說英語悼詞丟飯碗 接任者得會做這件事

加拿大航空22日紐約拉瓜地亞機場的空難事件後，68歲的執行長魯索僅用英語發表悼念聲明引發不滿，他將在第三季末離職。(圖取自領英)

加拿大 航空(Air Canada)30日宣布，現年68歲執行長魯索(Michael Rousseau)已告知董事會，將在第三季末離職。

美聯社報導，在22日紐約拉瓜地亞機場的空難後，魯索僅用英語發表悼念聲明，加拿大官方語言專員辦公室(Office of the Commissioner of Official)收到數百起投訴，包括魁北克省長等人都要他下台。

加拿大是官方雙語國家，加航總部位於法語區魁北克省(Quebec)，總理卡尼(Mark Carney)表示，魯索只用英語缺乏同情心和判斷力，「加航下一任執行長必須精通雙語。」

魁北克省省長勒戈(Francois Legault)聲明指出，「加航董事會須確保下一任執行長會說法語。」

機長弗雷斯特(Antoine Forest)是拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)空難中遇難的兩名飛行員之一，他是講法語的魁北克人。弗雷斯特和副機長甘瑟(Mackenzie Gunther)駕駛爵士航空(Jazz Aviation)從蒙特婁(Montreal)起飛後不久，在跑道上撞上消防車。

加拿大交通部長馬金農(Steven MacKinnon)在社群媒體上發文表示政府將繼續與加航密切合作，確保為所有加拿大人提供安全、可靠、價格合理且雙語的服務。

勒戈指出，魯索在2021年2月被任命為加航總裁時，曾承諾學習法語。

「光說不練，但他薪資卻高得嚇人，無疑損害他的公眾形象，」蒙特婁麥基爾大學(McGill University)政治學教授貝朗(Daniel Béland)表示。

自18世紀60年代英國征服新法蘭西(New France)，魁北克認同一直備受爭議。魁北克約有80%人口說法語。

貝朗說，「語言在加拿大是高度政治化問題，加航領導階層都知道 。」

不過前部長康尼(Jason Kenney)說，他寧願加航執行長將寶貴時間集中在安全性，而非語言培訓。