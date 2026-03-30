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海地村落再發生幫派屠殺 人權組織：至少70死30傷

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海地近日傳出幫派分子闖進農村焚燒民宅事件。圖為海地安全部隊巡邏中，非新聞事件圖。...
海地近日傳出幫派分子闖進農村焚燒民宅事件。圖為海地安全部隊巡邏中，非新聞事件圖。(路透)

人權團體今天表示，海地主要糧食產區阿蒂博尼特（Artibonite）的小河鎮（Petite-Riviere）附近發生黑幫攻擊事件，至少70人喪生、30人受傷，數字遠高於官方公布的16人死亡。

當地居民和官員告訴媒體，攻擊事件從昨天凌晨開始，一直持續到今天早上，地點位於尚德尼（Jean-Denis）周邊的農村社區，幫派分子闖進農村焚燒民宅。

路透社報導，人權組織「加強捍衛者」（Defensurs Plus）指出，估計已有6000人因這起暴力事件無家可歸。聯合國則估算，在這次攻擊的前幾日，周邊地區已有逾2000人因武裝幫派襲擊而離家避難。

聯合國秘書長的一名發言人在簡報會中表示，聯合國駐海地辦事處（BINUH）正密切注意事態發展，估計死亡人數從10人至80人不等。他呼籲對此一事件徹底調查。

警方最初通報有16人喪生、10人受傷，而民防機構的初步報告說17死、19傷，死者多為男性。

「加強捍衛者」與「拯救阿蒂博尼特聯盟」（Collective to Save the Artibonite）在共同聲明中強調，「官方安全單位遲未回應、完全棄守阿蒂博尼特，讓武裝團體為所欲為，顯示當局早已徹底不管。」

一則在社群媒體流傳、疑為Gran Grif幫派首領艾蘭（Luckson Elan）所發的語音訊息表示，他們在薩維恩（Savien）的基地遭受敵對武裝團體攻擊，而他們這次襲擊行動是為報復。

阿蒂博尼特省為海地的農業重鎮，卻頻傳暴力事件。儘管警方強化措施，國際也承諾支援，但幫派衝突已從首都太子港（Port-au-Prince）蔓延至全國各地。

社群媒體 聯合國 海地

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