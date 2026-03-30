數百年首見…以色列阻聖墓教堂彌撒 美法義西同聲譴責

耶路撒冷巿區包括聖墓教堂在內的主要聖地目前封閉。（路透）

以色列 警方於天主教聖枝主日阻止教會領袖進入東耶路撒冷的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）舉行私人彌撒。以方這項數個世紀以來首見之舉引發美國、法國、義大利 、西班牙等國批評。

美聯社報導，由於伊朗戰爭持續，耶路撒冷頻繁遭受伊朗飛彈攻擊，市區包括聖墓教堂在內的主要聖地目前封閉。

天主教耶路撒冷拉丁禮宗主教區批評警方此舉「明顯不合理且極度不成比例」。警方的決定使得該教會兩位最高領袖，包括耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）和聖地守護人，無法在信徒相信耶穌被釘上十字架之地舉行聖枝主日（Palm Sunday）彌撒。

聖枝主日紀念耶穌於受難前數天進入耶路撒冷，為基督徒聖周慶典的開始。聖周以復活節晚禱告終。

過去聖枝主日遊行通常會有成千上萬來自世界各地的基督徒從橄欖山出發，沿著狹窄且地形起伏的街道步行至耶路撒冷舊城，一邊揮舞棕櫚枝、一邊高歌。

宗主教區上周已因安全考量取消傳統遊行，並且配合以軍對平民的指引，僅限不到50人參加彌撒。

梵蒂岡發言人沒有立即針對發生在耶路撒冷的這起事件回應置評請求。

這起封鎖引發包括以色列最堅定盟友的美國在內批評當局對宗教信仰限制過頭。

美國大使赫克比（Mike Huckabee）稱這起事件是「不幸的過度干預」，難以自圓其說。

法國總統馬克宏譴責此事，認為事件導致「耶路撒冷聖地地位遭到侵犯的情況日益嚴重」。他在X平台發文寫道：「必須保障所有宗教在耶路撒冷自由行使信仰的權利。」

西班牙總理桑傑士譴責以色列當局這項決定，直指這是對宗教自由的打擊。他在社群平台X發文表示：「（以色列總理）內唐亞胡阻止天主教徒在耶路撒冷聖地慶祝聖枝主日，完全沒有任何解釋，這毫無理由或正當性。我們譴責對宗教自由的這種無正當理由的攻擊。」

義大利朝野也一同譴責限制皮扎巴拉這位曾被視為去年教宗選舉熱門人選的義大利籍樞機主教進入聖墓教堂的決定。

另一方面，在美國與以色列對伊朗的戰爭進入第二個月之際，羅馬天主教教宗良十四世29日發表異常嚴厲的談話。他表示，戰爭發動者雙手沾滿鮮血，天主不會聆聽他們的祈禱，不應以祂之名合理化戰爭。

在聖伯多祿廣場面對上萬信眾時，教宗引用聖經章節指出：「即使你多次祈禱，我也不會垂聽：因為你的手沾滿鮮血。」他雖未點名任何國家領導人，但近期已多次加強對伊朗戰爭的批評。