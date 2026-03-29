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劍指中國？ 日本擬設太平洋防衛辦公室、硫磺島建艦艇停靠港

編譯中心／綜合28日電
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圖為日本海上自衛隊「出雲」號直升機護衛艦與美國海軍核動力航母雷根號與2019年6月在南海進行聯合訓練。（路透資料照片）
圖為日本海上自衛隊「出雲」號直升機護衛艦與美國海軍核動力航母雷根號與2019年6月在南海進行聯合訓練。（路透資料照片）

日本防衛大臣小泉進次郎28日視察硫磺島時宣布，將於4月在防衛省內部成立「太平洋防衛構想室」，負責研究如何加強太平洋地區的防衛體系，包括自衛隊架構等相應措施，被指針對中國。他表示，鑑於中國持續加強軍事活動，而且太平洋大片區域存在防衛真空，因此加強太平洋海空防禦體系建設迫在眉睫。

綜合共同社、讀賣新聞報導，太平洋防衛構想室將以中國海上擴張為考量，研究自衛隊的組織結構。加強太平洋防衛是今年當局修訂「安保三文件」的關鍵議題之一；至於設有自衛隊基地的硫磺島，政府正計畫開發一個能停靠大型艦艇的港口，同時擴大跑道。

另一方面，允許行使集體自衛權的日本安全保障相關法，29日屆滿施行10周年。在美以對伊朗發動攻擊、導致中東局勢升溫之際，日本政府正依據該法，審慎評估是否派遣自衛隊；而當年立法過程中提出的「海外派遣三原則」，已成為重要制衡機制。

安保法創設可行使集體自衛權的「存立危機事態」，以及不受地理限制、可對美軍提供後方支援的「重要影響事態」，使自衛隊的活動範圍擴展至全球。

此外，據南華早報稍早援引日本共同社報導，日本海上自衛隊23日重整其組織架構，以加快決策流程並提升艦艇運作效率。此次重組的核心，在於將原隸屬於護衛艦隊的4個護衛隊群整併為3個「水面作戰群」，統一納入新成立的水面艦隊之下。海上自衛隊表示，此舉是日本在中國軍力崛起的背景下，強化防衛能力的一環。

中國軍事分析人士指出，日本海上軍事力量的結構性改革，反映出其正轉向「準航空母艦」作戰模式，並為可能與北京發生衝突做準備。

對於伊朗遭戰事，日本政府以「尚未掌握詳細事實關係」為由，避免作出法律定性。不過，共同社援引首相官邸相關人士透露，「若能源供應中斷，可判定為『重要影響事態』，確實曾列入檢討議程」。據稱，美國總統川普對日本所面臨的法律限制表達理解，但若戰事長期化，其態度也可能出現轉變。

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