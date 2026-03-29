我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

泰媒轟：曼谷大樓地震倒塌滿1年 竟無官員受懲處

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌，承包工程的中國中鐵子公司中鐵十局關鍵人物張姓股東被捕。（歐新社資料照片）
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌，承包工程的中國中鐵子公司中鐵十局關鍵人物張姓股東被捕。（歐新社資料照片）

中企承建的曼谷大樓在去年3月的緬甸強震中倒塌，導致95人死亡，至今已屆滿一年，泰媒指出，儘管這場災難造成近百人喪生及逾20億泰銖（約6088萬美元）的損失，卻未有任何政府官員受懲處，當局也未推出新的安全準則防止類似事件再次發生。

去年3月28日，泰國鄰國緬甸發生規模7.7強震時，位於恰圖恰區（Chatuchak）的一棟接近完工高樓，是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築，造成95人喪命。該大樓是中國中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓。

如今事發已屆滿一年，泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國國家審計署大樓倒塌一年後，仍沒有任何官員因這場泰國歷史上最嚴重的建築倒塌事故受到懲罰，當局也未推出更嚴格的安全準則防止倒塌事件重演。

報導指出，目前，已有23家私人公司及其高階主管被指控在設計、施工和監管方面未能確保安全。

曼谷郵報（Bangkok Post）也指出，這座耗資21億泰銖的大樓，原本是要展現國家最高監督機構的廉潔形象，但如今卻成為民眾憤怒和制度失敗的象徵。

泰國反貪組織ACT主席馬納（Mana Nimitmongkol）告訴曼谷郵報：「一年過去了，調查報告仍未完全公開，也缺乏清晰、詳細的問責機制。」他補充，該組織已多次呼籲政府公布完整的調查結果，並指出，隱瞞細節只會加深外界的疑慮。

國家審計署去年底曾指出，該30層在建大樓之所以遭到震垮，與施工和設計上的缺陷有關，並強調，若發現有政府官員違反規定，將予以法辦。

更早前，檢方於去年8月起訴23名被告，包括泰國營造業鉅子、義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司，指控其違反規定，導致建築倒塌。

另外，對罹難者家屬而言，金錢賠償仍無法彌補失去親人生命的痛，在坍塌事故中失去17歲兒子的帕尤（Paew Yuennan）向泰國公共電視台表示，她雖從政府和建築公司獲得300萬泰銖賠償金，但絲毫無法減輕失去兒子的悲痛。

她說：「我只希望我的兒子能夠活著，並且平安無事。」並解釋說，她的兒子為補貼家用，而在暑假期間打工，卻失去生命。帕尤還說，國家審計署從未聯繫表示歉意。

泰國公共電視台指出，罹難者的家屬來自泰國、緬甸、柬埔寨和寮國，在泰國律師協會和相關部門的幫助下，均已獲得賠償。

泰國 緬甸

上一則

美伊打了1個月 伊朗飛彈庫估只毀1/3 殘存戰力算不出來

下一則

記者罷工抗議低薪剝削 義大利主流媒體停刊1天

延伸閱讀

長期經濟低迷…泰國挨酸「亞洲病夫」 總理反擊：我們沒生病

長期經濟低迷…泰國挨酸「亞洲病夫」 總理反擊：我們沒生病
華郵：人權報告揭美以空襲逾3週 伊朗平民近1500死

華郵：人權報告揭美以空襲逾3週 伊朗平民近1500死
涉AI晶片走私中國 香港男及同夥共3人遭起訴

涉AI晶片走私中國 香港男及同夥共3人遭起訴
拉瓜地亞撞機初步調查出爐 機場防撞預警因這原因失效

拉瓜地亞撞機初步調查出爐 機場防撞預警因這原因失效

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗革命衛隊27日表示，已讓3艘不同國籍、試圖通過荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的貨櫃輪掉頭。（路透）

伊朗阻止中國2貨輪通過荷莫茲海峽 WSJ：不尋常

2026-03-27 12:25

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用