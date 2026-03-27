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25歲西班牙女爭取安樂死 父提告阻擋 纏訟1年半如願

編譯中心／綜合27日電
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西班牙一名25歲女子爭取安樂死權利，與父親纏訟1年半的時間，最終獲判勝訴，已於醫院接受安樂死；示意圖。（圖／123RF）
西班牙一名25歲女子爭取安樂死權利，與父親纏訟1年半的時間，最終獲判勝訴，已於醫院接受安樂死；示意圖。（圖／123RF）

西班牙一名25歲女子卡斯蒂略，因爭取安樂死權利而與父親展開長達一年半的法律訴訟，最終獲判勝訴，26日傍晚在加泰隆尼亞自治區一間醫院接受安樂死去世。她去世前數日接受西班牙電視台專訪時表示，「我只想安然離開，不想再受苦。」卡斯蒂略案是西班牙安樂死合法化以來首宗相關官司。

港媒明報引述CNN、BBC等媒體報導，卡斯蒂略說，她於13歲父母離異後，曾入住兒童之家，並被診斷患有強迫症及邊緣型人格障礙。她還提及曾三度遭性侵。2022年她自殺不遂，但下半身癱瘓，須以輪椅代步，此後決定申請安樂死。

卡斯蒂略的申請2024年夏天獲得批准，但她的父親指女兒患精神病，質疑她能否作出理智自主的決定，卡斯蒂略的母親則表示不同意但尊重女兒的選擇。

卡斯蒂略執行安樂死前一刻遭父親聯同保守派團體「基督徒律師協會」展開法律程序阻撓，法院同意暫緩執行。此後，卡斯蒂略的父親向西班牙最高法院、憲法法院，以至歐洲人權法院提出上訴，均被駁回。

報導說，根據西班牙2021年通過的安樂死法例，凡心智清醒且患上「嚴重且無法治癒疾病」或「慢性且致殘」疾病者，均可申請「協助死亡」。卡斯蒂略案是西班牙安樂死合法化以來首宗相關官司。

「基督徒律師協會」代表批評，卡斯蒂略的安樂死是西班牙醫療體系的「失敗」，聲稱「她應該得到精神健康治療，而非只有死亡這一選項」。安樂死倡議團體則主張修法，阻止第三者無理阻撓獲批申請。

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