我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾期還款被銀行收高額利息 華人靠這招要回

川普將簽行政令為TSA員工付薪 遭疑錢從哪來？

芬蘭醫師議員稱同性戀心理障礙 最高法院判煽動罪

中央社赫爾辛基專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
芬蘭國會議員賴莎寧稱同性戀是「心理性發育障礙」及「性偏差」，芬蘭最高法院裁定她煽動仇恨罪成立，性別平權團體歡呼這是邁向平等社會的一步，宗教保守派則疾呼言論自由遭到侵蝕。示意圖，圖為首都赫爾辛基。(中央社)
芬蘭國會議員賴莎寧稱同性戀是「心理性發育障礙」及「性偏差」，芬蘭最高法院裁定她煽動仇恨罪成立，性別平權團體歡呼這是邁向平等社會的一步，宗教保守派則疾呼言論自由遭到侵蝕。示意圖，圖為首都赫爾辛基。(中央社)

芬蘭國會議員兼執業醫師賴莎寧（Päivi Räsänen）在教會出版的小冊中稱同性戀是「心理性發育障礙」及「性偏差」，芬蘭最高法院昨日以3比2險勝裁定她煽動仇恨罪成立，推翻地院及高院兩度無罪判決。

芬蘭最高法院聲明指出，賴莎寧與共同受審的路德基金會（Luther Foundation Finland）代理人波約拉主教（Juhana Pohjola）均被判觸犯煽動罪，個人處罰款1800歐元（約新台幣6萬5000元）。路德基金會另被判繳納5000歐元（約新台幣18萬元）的企業罰款。

定罪依據是賴莎寧2004年撰寫的教會小冊「他造男造女：同性戀關係挑戰基督教人性觀」。最高法院認定，她在2019年和2020年將小冊內容重新發布於個人臉書及網站時，違反煽動罪相關法規。法院另指出，她兼具國會議員及執業醫師身份，兩種身份的公信力「可能加重相關陳述的潛在有害影響」。

判決在芬蘭社會引發截然不同的迴響，性別平權團體歡呼這是邁向平等社會的一步，宗教保守派則疾呼言論自由遭到侵蝕，賴莎寧本人直言震驚，宣布考慮上訴至歐洲人權法院。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，「性別平權組織Seta（Sexual Equality Finland）主席坎托拉（Anu Kantola）對判決表示歡迎，指這顯示「仇視他人、散布不實資訊」不在言論自由保護範圍之內。「這對彩虹族群是重要的訊號，仇恨言語開始在法院受到譴責，社會也清楚表態，不能對少數族群想說什麼就說什麼。」

驕傲赫爾辛基（Helsinki Pride）執行長坎帕寧（Annu Kemppainen）則直言，這個判決代表恐同與恐跨行為不能再以宗教自由為由正當化。然而她也坦承憂慮，若判決被渲染成言論自由遭打壓的證據，討論方向將走偏。她點名賴莎寧今年2月赴美國國會司法委員會作證，被介紹為「歐洲審查制度的受害者」。

中央社記者出席賴莎寧判決後的線上記者會，她表示直言「震驚」，完全沒料到這樣的結果。她強調，3比2的表決結果顯示判決本身存在高度爭議。「我們越不敢行使憲法賦予的言論自由與宗教自由，這個空間就會越來越小。」她在記者會尾聲表示，相信這一切都在上帝手中。

為賴莎寧協調法律辯護的「捍衛自由國際」（ADF International）執行長柯爾曼（Paul Coleman）抨擊，為一本數十年前的教會小冊子定罪，是「國家審查制度的惡例」，將對所有人的言論自由造成嚴重的寒蟬效應。捍衛自由國際是總部設於維也納的基督教保守派法律倡議機構，長期為賴莎寧提供辯護支援，並把此案視為歐洲言論自由所面臨的一次考驗。

上一則

義教師遭學生砍傷後發表感人信：傷口成為橋梁 和苦難孩子站在一起

下一則

全球能源命脈成伊朗籌碼 盤點哪些「友好國家」能過荷莫茲海峽

延伸閱讀

柯文哲一審遭重判 鄭麗文：藍白有很高覺悟必須團結

柯文哲一審遭重判 鄭麗文：藍白有很高覺悟必須團結
兒童成癮 Meta、YouTube總判賠600萬 20歲女勝訴

兒童成癮 Meta、YouTube總判賠600萬 20歲女勝訴
1972年「天才老爹」迷姦餐廳女侍 今判賠1925萬元

1972年「天才老爹」迷姦餐廳女侍 今判賠1925萬元
「天才老爹」迷姦餐廳女侍 判賠1925萬元

「天才老爹」迷姦餐廳女侍 判賠1925萬元

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國