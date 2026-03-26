芬蘭醫師議員稱同性戀心理障礙 最高法院判煽動罪

芬蘭國會議員賴莎寧稱同性戀是「心理性發育障礙」及「性偏差」，芬蘭最高法院裁定她煽動仇恨罪成立，性別平權團體歡呼這是邁向平等社會的一步，宗教保守派則疾呼言論自由遭到侵蝕。示意圖，圖為首都赫爾辛基。(中央社)

芬蘭國會議員兼執業醫師賴莎寧（Päivi Räsänen）在教會出版的小冊中稱同性戀是「心理性發育障礙」及「性偏差」，芬蘭最高法院昨日以3比2險勝裁定她煽動仇恨罪成立，推翻地院及高院兩度無罪判決。

芬蘭最高法院聲明指出，賴莎寧與共同受審的路德基金會（Luther Foundation Finland）代理人波約拉主教（Juhana Pohjola）均被判觸犯煽動罪，個人處罰款1800歐元（約新台幣6萬5000元）。路德基金會另被判繳納5000歐元（約新台幣18萬元）的企業罰款。

定罪依據是賴莎寧2004年撰寫的教會小冊「他造男造女：同性戀關係挑戰基督教人性觀」。最高法院認定，她在2019年和2020年將小冊內容重新發布於個人臉書及網站時，違反煽動罪相關法規。法院另指出，她兼具國會議員及執業醫師身份，兩種身份的公信力「可能加重相關陳述的潛在有害影響」。

判決在芬蘭社會引發截然不同的迴響，性別平權團體歡呼這是邁向平等社會的一步，宗教保守派則疾呼言論自由遭到侵蝕，賴莎寧本人直言震驚，宣布考慮上訴至歐洲人權法院。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，「性別平權組織Seta（Sexual Equality Finland）主席坎托拉（Anu Kantola）對判決表示歡迎，指這顯示「仇視他人、散布不實資訊」不在言論自由保護範圍之內。「這對彩虹族群是重要的訊號，仇恨言語開始在法院受到譴責，社會也清楚表態，不能對少數族群想說什麼就說什麼。」

驕傲赫爾辛基（Helsinki Pride）執行長坎帕寧（Annu Kemppainen）則直言，這個判決代表恐同與恐跨行為不能再以宗教自由為由正當化。然而她也坦承憂慮，若判決被渲染成言論自由遭打壓的證據，討論方向將走偏。她點名賴莎寧今年2月赴美國國會司法委員會作證，被介紹為「歐洲審查制度的受害者」。

中央社記者出席賴莎寧判決後的線上記者會，她表示直言「震驚」，完全沒料到這樣的結果。她強調，3比2的表決結果顯示判決本身存在高度爭議。「我們越不敢行使憲法賦予的言論自由與宗教自由，這個空間就會越來越小。」她在記者會尾聲表示，相信這一切都在上帝手中。

為賴莎寧協調法律辯護的「捍衛自由國際」（ADF International）執行長柯爾曼（Paul Coleman）抨擊，為一本數十年前的教會小冊子定罪，是「國家審查制度的惡例」，將對所有人的言論自由造成嚴重的寒蟬效應。捍衛自由國際是總部設於維也納的基督教保守派法律倡議機構，長期為賴莎寧提供辯護支援，並把此案視為歐洲言論自由所面臨的一次考驗。