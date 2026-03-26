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亞洲救油荒動用「抗疫」對策 日釋放史上最大戰略儲油

編譯中心／綜合25日電
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中東衝突引發的全球燃油短缺後，日本啟動史上最大規模戰略儲油釋放；圖為東京地區加油站。(歐新社)
中東衝突引發的全球燃油短缺後，日本啟動史上最大規模戰略儲油釋放；圖為東京地區加油站。(歐新社)

在中東衝突引發的全球燃油短缺後，亞洲各國正以新冠肺炎疫情期間所累積的經驗，回應這場燃料危機，包括考慮推動居家上班政策、推出援助措施等。亞洲開發銀行（ADB）也宣布財政支持方案，幫助緩解中東戰爭所引發的能源衝擊。

日本啟動史上最大規模戰略儲油釋放，相當於國內15天用量，當局還計畫動用8000億日圓（約50億美元）的準備金進行補貼，目標是把汽油均價維持在每公升約170日圓（約1美元）。

南韓總統李在明要求迅速設立油價上限並提前應對，政府將釋出創紀錄2246萬桶戰略儲油，並放寬燃煤電廠限制、提高核電使用率至80%； 三星集團和旗下企業將實施為期十天的輪流開車限制。南韓能源部長金星煥24日被問起遠距上班的可能性時，表示會「諮詢相關部會，積極考慮推行遠距上班」。

菲律賓政府機構採四天工作制，並要求減少10%至20%能源使用。菲律賓總統馬可仕24日頒布行政命令，正式宣布國家因能源危機進入緊急狀態，效期長達1年，成為全球第一個因伊朗戰爭宣布能源拉警報的國家，並表示「很有可能」因為飛機燃料短缺，讓飛機暫時停飛。

泰國暫停石油出口，並推動節能措施，包括政府員工遠距工作、鼓勵走樓梯等；其他措施包括暫停出國、冷氣設定在攝氏26至27度、穿短袖、不打領帶、關閉電器、減少影印與推動線上會議。

新加坡呼籲民眾節約用電，並多使用節能家電；印尼承諾在開齋節假期維持補貼油價，並考慮實施每周四天工作或遠距工作等措施；馬來西亞呼籲節約用電，以協助延長國內燃料儲備的使用壽命，並可能以限制燃料出口作為最後手段，政府也有現行燃料補貼，以協助減輕對消費者的衝擊。

越南鼓勵企業使用再生能源，並暫時將部分石油產品稅率降至零；同時鼓勵民眾減少外出、遠距工作，並推動自行車與共乘。

柬埔寨約2000個加油站曾因供應中斷關閉，目前仍有約400家未恢復營業，政府計劃在2029年前建立自有煉油廠與儲備；緬甸實施車牌單、雙號限行制度，以減少燃料使用。

印度政府動用緊急權力，提高液化石油氣產量，優先供應家庭與關鍵部門，並增加自俄羅斯進口原油；巴基斯坦一半公務員改為居家辦公，學校停課兩周，並削減駕駛公務車和用油；孟加拉全國學校停課以節省燃油和電力，並實施計畫性停電與節電措施。

斯里蘭卡實施每周四天工作制，周三放假，並以QR Code掃碼配給燃料，政府還呼籲電動車避免夜間充電，並尋求向印度與俄羅斯購買燃料；尼泊爾出現搶購與短缺，政府限制瓦斯供應，每瓶僅能裝半量。

紐西蘭4月起將對低收入家庭每周發放50紐幣（約29美元）的暫時金援。

為救助受燃料短缺困境所苦的國家，亞銀也表示，正準備部署「快速、有彈性、且能擴大規模」的協助措施，幫助開發中成員國管理立即的財政壓力，並取得石油和糧食等必要物資。

亞銀總裁神田真人表示，第一個提出援助請求的是斯里蘭卡，已額外要求支援1億美元，孟加拉也已正式提出金援請求，「有很多潛在需求」，「只要提出正式請求，亞銀將支援其他國家」。亞銀也將透過貿易與供應鏈融資計畫，為民間部門提供擔保和貸款，確保成員國能順利進口糧食與能源。

新冠肺炎 俄羅斯 李在明

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