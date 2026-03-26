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中東戰爭 西總理警告後果慘過2003年美侵伊 德批災難性錯誤

編譯中心／綜合25日電
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西班牙總理桑傑士警告，中東戰爭後果比2003年伊拉克戰爭更嚴重。（歐新社）
西班牙總理桑傑士警告，中東戰爭後果比2003年伊拉克戰爭更嚴重。（歐新社）

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）25日警告，中東戰爭帶來的後果，比2003年美國入侵伊拉克「糟糕得多」；德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）24日罕見直言抨擊美國總統川普外交政策，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」，違反國際法，他說，川普的政策使得德國與戰後最大盟邦美國關係出現裂痕。

中央社引述法新社報導，桑傑士在國會表示：「中東戰爭與伊拉克那場非法戰爭的情況不同。我們現在面對的是更糟糕的情勢，糟糕得多，其潛在影響的範圍更廣、更深。」

「這次是一場荒謬且非法的戰爭，也是殘酷的戰爭，讓我們在經濟、社會及環境目標上倒退。」

桑傑士指出，美國2003年入侵伊拉克未能達成目標，反而讓一般民眾的生活更加艱困。他警告，對伊朗的攻擊可能對數百萬人造成類似的經濟衝擊。

桑傑士提及伊拉克戰爭或許能引起西班牙選民的共鳴。當年執政的保守派人民黨（PP）支持伊拉克戰爭的做法廣受詬病，並引發了大規模抗議。

美國政府曾要求使用西班牙軍事基地攻擊伊朗，遭到桑傑士拒絕，美國總統川普（Donald Trump）因此威脅將斷絕與西班牙的貿易關係。

另據路透報導，德國總統史坦麥爾罕見直言抨擊美國總統川普外交政策，措辭遠比總理梅爾茨（Friedrich Merz）尖銳，梅爾茨對戰爭是否合法始終避而不談。德國總統一職多為象徵性，使得史坦麥爾比其他政治人物更能自由發言。史坦麥爾表示：「我們的外交政策並不會因為我們不把違反國際法的行為稱為違反國際法就變得更有說服力。」

他說：「我們必須正視伊朗戰爭的本質。因為在我看來，這場戰爭違反國際法。」他還表示，他幾乎可以確定，以美國目標即將遭受攻擊為由先發制人的說法站不住腳。

史坦麥爾稱這場戰爭「沒必要」且是「政治上的災難性錯誤」，並表示川普第2任期帶來的變化，對德國外交關係的衝擊與俄羅斯入侵烏克蘭一樣深遠。他表示，德國必須從擺脫對俄羅斯「過度依賴」的經驗中汲取教訓，並且應用於對美關係，尤其是在國防與科技領域，這些領域會轉化為實力。

德國總統史坦麥爾罕見抨擊川普，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」。（路透）
德國總統史坦麥爾罕見抨擊川普，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」。（路透）

德國 俄羅斯 伊拉克

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