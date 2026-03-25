印度斷氣危機民眾搶買國貨 10天熱銷40萬台電磁爐

印度 受中東衝突導致能源運輸困難影響，一般家庭、小吃攤、餐廳普遍使用的液化石油氣至今仍短缺，民眾設法減少對桶裝液化石油氣依賴，部分地區出現短短十天內賣出40萬台電磁爐的驚人現象。

中央社報導，美國、以色列與伊朗的衝突持續之際，全球約20%石油、天然氣運輸都要經過的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗封鎖，海上運送相關物資受阻，全球能源供應拉警報。

新德里電視台（NDTV）報導，由於民眾對桶裝液化石油氣短缺感到恐慌，試圖尋求其他替代方式烹飪，促使電磁爐出現前所未有的大賣，光是新德里南郊衛星城市古爾岡（Gurgaon）的大盤商，就出現十天內賣出40萬台電磁爐的情況。

印度連鎖家電業者新德里某分店的經理阿加渥（Gopal Agarwal）表示，最近大家瘋購電磁爐等產品，但國際大廠的電磁爐單價較高，平常不會叫太多貨庫存，因此這波熱銷中賣的多是單價較低、印度本土製造的產品。

阿加渥說，由於電磁爐訂單突然大增，「包括我的店在內，很多分店都沒貨了」。但他提到，大部分門市仍開放預定，民眾需等待大約五到七天左右，才能收到預定商品。

一名到賣場欲採購電磁爐的印度民眾薩蒂揚（Satyam）表示，一般家庭通常用桶裝液化石油氣煮飯，電磁爐偶爾才會用一下，現在缺液化石油氣，太太想把電磁爐拿出來做飯，卻發現壞了，他只好來買新的。

另一名在家電賣場選購的民眾庫瑪（Sunned Kumar）表示，現在桶裝液化石油氣難買，家裡已經開始用微波爐、電烤箱等家電做飯。

在桶裝液化石油氣短缺情況下，印度民眾無不設法改變生活方式因應，部分餐廳改用煤炭、木材生火。今日印度（India Today）報導，有些學校餐廳因缺桶裝液化石油氣，不得不調整菜單，像烤餅、油炸食物等暫時無法供應。