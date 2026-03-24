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🎞️日本自衛官闖中國大使館被捕 供稱「欲見大使」

中央社／東京25日綜合外電報導

日本一名陸上自衛官24日侵入位在東京的中國大使館被捕。警方說明，犯嫌承認硬闖使館，供稱「欲當面向大使表達意見」、「若對方不接受的話，打算持刀自盡，讓對方大吃一驚」。

影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本放送協會（NHK）與日本電視台（Nippon TV）報導，位在日本東京都港區的中國大使館24日中午12時30分左右通報東京都警視廳稱，「有男子侵入，已經制伏這名男子，希望警方派員過來」。

東京都警視廳表示，這名男子當天上午9時左右闖進大使館的院子後，宣稱「想見大使」。這名男子當場被職員壓制，被移交給警方後，東京都警視廳24日晚間以「非法闖入建物」的嫌疑逮捕這名男子。

被捕的男子名叫村田晃大，目前23歲，隸屬於陸上自衛隊蝦野駐屯地的3等陸尉（相當於他國陸軍少尉）。這座陸上自衛隊基地位在宮崎縣。

他面對調查坦承犯案，稱「未獲許可侵入沒錯」之外，也供稱「希望能與大使會面，表達停止對日本強硬發言的想法」等。

另外，現場附近的植栽也被起獲一把刀刃長18公分的刀具，疑似是犯嫌帶來。犯嫌接觸大使館職員時，並未持刀，也沒有人受傷。

針對刀具，犯嫌面對調查供稱，「向大使表達意見過後，若對方不接受的話，我打算自盡，讓對方大吃一驚」等。東京都警視廳正在調查詳情。

中國大使館的周邊有維安人員全天候警戒，調查相關人士透露，犯嫌可能從隔壁的建物翻牆進入。

東京警視廳表示，「在戒備的情況下仍有人侵入，對此感到相當遺憾。之後將加派警備人員等，實施相關因應措施」。

日本TBS電視台報導，陸上自衛隊回應自衛官被捕表示「感到遺憾」，並稱「陸上自衛隊將全面協助警方的搜查，同時將根據事實關係，嚴正處理此事」。

日本 大使館

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