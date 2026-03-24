東南亞油荒 泰國寺廟暫停免費火葬 新加坡擬漲電價

中東戰火引發的能源危機正在東南亞 蔓延，引發當地油荒，多國出現加油站斷供情況，漁民、三輪車和貨車司機面臨停工問題。

綜合大公、文匯報引述日經亞洲評論20日報導，燃料短缺已波及泰國殯葬行業，多間寺廟已暫停免費火葬服務，因火化過程需使用柴油，而許多加油站都已沒有柴油可售。泰國偏遠地區的寺廟受燃料短缺影響最嚴重，許多地區火化費用上漲約25%，達到每次約6000泰銖（約185美元）。

此外，在中東緊張局勢下，國際原油期貨價格突破每桶100美元大關，美國、德國、日本 和南韓等國家均決定釋放戰略石油儲備救市。然而與日本和南韓能支撐逾200天使用不同，東南亞許多國家的石油儲備十分有限，印尼和越南僅分別有20天和23天的儲備，緬甸約40天，泰國約100天。東南亞國家高度依賴通過荷莫茲海峽運輸的石油，他們近80%的石油和25%的液化天然氣進口均自波斯灣。

另據紐約時報報導，菲律賓政府正向首都馬尼拉數萬名機動三輪車和吉普尼司機，每人發放約84美元補貼。而寮國由於依賴同樣缺油的泰國供應燃料，已有逾40%加油站因斷供而關閉。在越南，政府強烈建議非必要的辦公室員工居家辦公。緬甸軍政府本月實施單雙號限行措施以節省燃料。而新加坡 政府則示警電價可能上漲。