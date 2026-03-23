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法國左翼蟬聯巴黎市長 極右派在尼斯奪重大勝利

編譯中心／綜合23日電
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社會黨籍的葛瑞格華在巴黎市長選舉勝出，成為法國首都新市長。（歐新社）
社會黨籍的葛瑞格華在巴黎市長選舉勝出，成為法國首都新市長。（歐新社）

社會黨籍的葛瑞格華22日在巴黎市長選舉勝出，成為法國首都新市長。據市政選舉最終輪開票結果，傳統左派與右派勢力皆取得明確斬獲，極右派則在蔚藍海岸城市尼斯拿下重大勝利。

美聯社報導，這次選舉是明年總統大選之前法國地方政治版圖消長一項試金石。

儘管計票工作持續進行，大幅領先保守派對手達提（Rachida Dati）的葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）已經宣布勝選，達提也承認敗選。

現任市長伊達戈（Anne Hidalgo）同黨前副手葛瑞格華表示：「今晚屬於某種巴黎願景的勝利：充滿活力的巴黎、進步的巴黎。」隨後他騎自行車穿梭巴黎街頭，前往市政廳。

法國選民22日再度前往投票所，參與包括多個主要城市在內、共1500個市鎮的市政選舉最終輪投票。市長及市議員任期為6年。

法國內政部表示，截至當地時間下午5時，全法本土投票率略高於48%，高於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，但比2014年時低4個百分點。在幾個最大城市，投票所開放至晚間8時。

蔚藍海岸（French Riviera）重要都市、第5大城尼斯（Nice）22日因極右派陣營奪勝而受到矚目。原為保守派的齊歐堤（Eric Ciotti）與極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟（National Rally）合作，最終勝出。

不過瑪琳．雷朋所屬政黨在數個列為重點攻堅城市落敗，其中包括地中海岸的第二大城馬賽（Marseille），現任左派市長帕揚（Benoit Payan）擊敗極右派對手阿利西奧（Franck Allisio）。

極右派也在南部城市尼姆（Nimes）及地中海重要海軍基地土倫（Toulon）敗給主流陣營，兩地原本都是國民聯盟鎖定的重點目標。

部分民眾將本次投票與全球動盪，以及明年總統大選掛鉤。81歲選民范朗根霍文（Elena Van Langhenhoven）說：「我們看見烏克蘭有戰爭、加薩有戰爭，中東也有戰爭。那麼法國呢？明年總統大選，國家會出現巨大變化嗎？真是令人憂心。」

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