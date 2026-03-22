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戰火燒到餐桌？ 聯國：肥料斷鏈 數周內糧食供應亮紅燈

編譯中心／綜合21日電
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航運受阻導致肥料短缺，將直接影響播種，使穀物、飼料產量下降，造成糧食危機。路透資料照片
航運受阻導致肥料短缺，將直接影響播種，使穀物、飼料產量下降，造成糧食危機。路透資料照片

美、以伊戰事持續，除了通升油價，衝擊能源市場，有分析指出，戰爭也正對全球糧食供應構成嚴重威脅。據了解，全球逾3成的肥料貿易需經由荷莫茲海峽，如今航運受阻，聯合國糧農組織（FAO）警告，若衝突再持續數周，全球糧食供應將出現嚴重問題，比2022年俄烏戰爭更嚴峻。

路透、彭博報導，中東戰火對全球肥料市場的衝擊已直接反映在價格上。自衝突爆發以來，氮肥產品例如尿素，市場價格已大幅跳漲30%至40%；這些肥料正是農業生產不可或缺的要角，美國農民甚至在春耕前就已經通報肥料缺貨。印度、孟加拉與馬來西亞的肥料工廠，皆因關鍵原料短缺而陷入營運危機，迫使業者採取減產、暫停訂單甚至直接關閉產線的強硬手段。

目前全球約一半糧食依賴肥料生產，在部分國家，肥料成本甚至占穀物生產成本的50%，一旦供應鏈長期受阻，將對全球糧價與糧食安全帶來連鎖衝擊。

專家指出，能源與糧食危機正相互交織，形成複合型風險，在戰事未見降溫前，全球不僅面臨「高油價」，也可能逐步走向「高糧價」時代。

過去兩周原本應有210萬公噸尿素裝船出口，但其中半數的運輸受阻。目前有超過110萬公噸肥料及肥料原料（包括57萬公噸尿素在內）滯留在波斯灣，有的正在裝船、有的已經裝船。導致自美伊衝突爆發以來，尿素價格已漲超過40%。

產業主管警告，氮肥在北半球播種季期間就已開始短缺，稻米等主要糧食的收成將減少。

美國肥料研究所的資深經濟學家表示，如果混亂持續，情況將比2022年俄烏戰爭更糟，衝突持續愈久，全球饑餓就愈嚴峻。

此外，在中東局勢持續緊張的背景下，日本民眾擔心衛生紙供應受影響，多地出現「搶廁紙潮」。對此，日本政府和業界否認衛生紙供應不足，呼籲民眾理性購買。

據日本媒體20日報導，日本社媒近期出現「中東局勢影響日本衛生紙供應」的傳言，有人呼籲應在漲價和斷貨前大量購買衛生紙，並展示囤貨的照片；有人則抱怨超市裡的衛生紙已售罄。

對此，日本家庭紙工業會發聲明，呼籲消費者勿信傳言。聲明稱，日本約97%的衛生紙在國內生產，原料主要來自國內回收的廢紙和紙漿，幾乎不依賴中東地區，因此中東局勢緊張不會影響該國衛生紙生產和供應。

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