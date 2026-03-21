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捷克逾20萬人集會抗議巴比斯政府 憂民主倒退情勢

中央社布拉格專電
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逾20萬名捷克民眾21日在布拉格參加反政府活動，抗議捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）所領導的政府，計畫改革公共媒體資金來源、淡化俄羅斯威脅，以及削減國防預算。現場有捷克民眾高舉「巴比斯是個貪婪的人」的標語。(中央社)
逾20萬名捷克民眾21日在布拉格參加反政府活動，抗議捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）所領導的政府，計畫改革公共媒體資金來源、淡化俄羅斯威脅，以及削減國防預算。現場有捷克民眾高舉「巴比斯是個貪婪的人」的標語。(中央社)

逾20萬名捷克民眾今日下午聚集在布拉格萊特納公園示威，抗議捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）所領導的政府，計畫改革公共媒體資金來源、淡化俄羅斯威脅，以及削減國防預算等政策。此為捷克自2019年以來規模最大的反政府活動。

這次抗議活動由「民主百萬時刻」發起，口號為「我們不會讓未來被偷走」。示威者攜帶捷克、歐盟、北約與烏克蘭國旗，以及高舉批評政府的標語，表達對當今政府的不滿。

主辦方表示，希望透過這場大規模動員，喚起社會對民主倒退的關注，包括寡頭政治影響力上升，以及政府削弱民主制度。藉此向政府傳達明確訊號，也讓支持民主方向的民眾獲得信心。

參與者來自全國各地。現場示威民眾Tereza告訴中央社記者，她對當前政治局勢很憂慮，認為自去年10月國會大選以來，國家政治方向出現明顯轉變，並質疑政府決策已逐漸偏離公共利益。「目前掌握權力的政治人物並非真心為國家著想，而是傾向追求個人利益」。

Tereza認為，政府正試圖透過修改法律與制度，讓規則更有利於特定群體，進而從中獲利，而這些改變將對社會造成全面影響，涵蓋醫療、教育、環境、社會福利等層面。

她說，正因如此，許多民眾選擇走上街頭，希望阻止這些「對整體社會不利的改革」。

逾20萬名捷克民眾21日下午聚集在布拉格萊特納公園示威，抗議捷克總理巴比斯（An...
逾20萬名捷克民眾21日下午聚集在布拉格萊特納公園示威，抗議捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的政府，計畫改革公共媒體資金來源、淡化俄羅斯威脅，以及削減國防預算。此為捷克自2019年以來規模最大的反政府活動。(中央社)

捷克民眾Jan則指出，政府正計畫取消多項保護自然與森林的法規，並削弱對再生能源如太陽能、風能的支持。上屆政府曾停止煤礦開採並限制對森林的破壞，但現任政府有意恢復相關開發，原因在於其中蘊含龐大的經濟利益。

他強調，這些問題具長期歷史背景。當前政府方向令人擔憂，民眾因此站出來，希望在情勢惡化前加以阻止。

Jan也表示，「現在有一些政治人物，過去紀錄不良。我們位於歐洲的中心，過去曾經受到共產主義和俄羅斯的影響，我們不想再重蹈覆轍，也不想再生活在那樣的體制下。」

一名16歲的捷克高中生Teo告訴中央社記者，他不支持政府在目前歐洲局勢下，對環境部和國防部提供過低的預算。「當俄羅斯攻擊烏克蘭時，我們卻給軍隊這麼少的資金，這真的很糟糕，所以我們不支持這樣的做法。」

另一名高中生Julie則說：「我找不到更強烈的詞，就是很丟臉，讓這些人代表我們的國家。」她認為，這使得捷克在世界上不被認真看待。

Julie擔心，捷克會步上斯洛伐克的後塵。「已經在往那個方向走了，尤其是公共媒體。現在媒體經費和政府稅收是分開的，所以沒有任何特定政黨可以影響媒體。但他們想改成讓媒體由政府資助。

逾20萬名捷克民眾21日下午聚集在布拉格萊特納公園示威。捷克高中生Teo（右）告...
逾20萬名捷克民眾21日下午聚集在布拉格萊特納公園示威。捷克高中生Teo（右）告訴中央社記者，他不支持政府在目前歐洲局勢下，對環境部和國防部提供過低的預算。捷克高中生Julie（左）則表示，她擔憂捷克會步上斯洛伐克的後塵，公共媒體資金被政府掌握。(中央社)

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