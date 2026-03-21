泰國加油站無油可售引恐慌 當局嚴查有無囤油牟利

泰國多地加油站出現無油可售情況，加劇民眾恐慌。(歐新社)

中東局勢升溫引發能源供應緊張，泰國 各地加油站 出現燃料短缺情況。當局已成立專案小組全面清查全國油庫與加油站，並調查業者是否非法囤油，日前中部一處油庫被查出囤積逾33萬公升的成品油引發關注。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）21日表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已下令成立專案小組，全面檢查全國油庫，確保未出現囤油哄抬價格的行為。

泰國能源部 也發布緊急命令，要求所有油品業者即日起須每日通報原油及成品油（精煉石油產品）的存量，以加強監管。

報導指出，執法人員最近突擊檢查紅統府（Ang Thong）一處油庫，發現儲存超過33萬公升成品油，疑似超出正常庫存容量，涉嫌囤油牟利。

當局已要求業者在3天內提出說明及相關配送證明，否則恐面臨最高1年監禁或10萬泰銖（約3050美元）的罰鍰。

此外，泰國當局也同步在曼谷等地檢查多個大型油庫，確認業者是否如實申報庫存與銷售數據，並要求公開油品價格資訊。

泰國多地加油站出現無油可售情況，加劇民眾恐慌。泰國公共電視台指出，宋卡府（Songkhla）更有加油站宣布停業，主因為供應商通知已達本月配額，將延至4月才能恢復供貨，經過地方政府介入並要求供應商恢復配送後才恢復正常。

另外，曼谷郵報（Bangkok Post）報導指出，泰國加油站無油可售並非整體庫存不足，而是配送問題，及需求暴增所致。