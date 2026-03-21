美日會談川普令派艦 高市：有些事不能做 日本法律不允許

日相高市早苗明確指出，日本在派遣艦船受到國內法律與憲政框架限制，但仍承諾在可行範圍內持續參與；圖為拍攝於3月11日荷莫茲海峽附近的波斯灣貨船。(路透)

日本首相高市早苗19日赴白宮與美國總統川普 舉行約90分鐘會談，雙方聚焦中東局勢、能源安全及同盟合作等議題。面對華府要求盟友為荷莫茲海峽航行安全承擔更多責任，高市明確指出，日本在派遣艦船問題上受到國內法律與憲政框架限制，但仍承諾在可行範圍內持續參與相關努力。

川普在會中強調，日本逾九成原油仰賴經由荷莫茲海峽運輸，「這是日本加強支援的一個重要理由」。他並對美國長期承擔防衛責任表達不滿，「美國並不使用該海峽，卻在為其他所有人進行防衛」。他同時點名北大西洋公約組織配合不足，認為日本「與北約不同」，暗示日本應展現不同於歐洲盟國的作為。

對此，高市譴責伊朗近期攻擊周邊國家與能源設施的行動，指出當前最重要的是避免局勢升高、盡快降溫。她提及中東局勢日益緊張，強調能夠給全世界帶來和平與繁榮只有川普，稱「願積極遊說各國並予以有力支持」。關於包括派遣艦船在內的確保航行安全，她表示「今後也將繼續在法律範圍內切實推進能做的事」。

高市還提出，為了採購來源多元化和能源穩定供應，希望推動在日本儲備美國產原油的聯合項目得以實現。雙方就協力擴大美國產能源生產的方針達成一致。

日本已與英國、法國、德國、義大利 及荷蘭等國發表聯合聲明，呼籲立即停止針對民用基礎設施的攻擊，並表示將採取行動穩定能源市場，願意「為確保安全通過海峽做出適當努力」。加拿大 隨後也加入聲明行列。

美媒指出，為了安撫川普，歐洲5國與日本作出含糊承諾，即使沒有明確提到派艦，川普多少會感到滿意。高市在會談後又向記者表示，「依據日本法律，有些事情能做，有些事情不能做。我已經作了詳細而明確的說明」。

在會談中，雙方確認將就台灣和中國相關議題保持密切協調，並就推進日本宣導的「自由開放的印度太平洋」及為強化包括導彈共同研發與生產在內的廣泛安全保障合作達成一致。值得注意的是，此次會談中川普未再要求日本提高防衛預算。

而在美日峰會後，美國政府發布的文件內容，兩國為了強化嚇阻能力，同意將改良型攔截飛彈「標準三型2A批次」（SM–3 Block IIA）的生產量擴大至4倍。美方也樂見日本構建用於政府資料數據的「安全雲」平台，以加強兩國資訊共享與規畫制定。