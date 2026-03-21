油價飆 IEA倡居家辦公、避搭機旅行 亞洲擴用最髒燃料

燃氣供應吃緊，亞洲國家擴大使用煤炭。（美聯社）

國際能源總署（IEA）本月同意釋出創紀錄的戰略石油儲備，以因應美國與以色列 聯合對伊朗戰爭帶來的衝擊。IEA於20日提出居家辦公、避免搭機旅行等建議，以降低油價飆漲對消費者帶來的壓力。

美以與伊朗間的衝突推升能源價格，引發全球對通貨膨脹的擔憂。路透報導，IEA表示，這些建議是政府、企業與家庭可採取的行動，以緩解近期能源價格飆升對消費者造成的衝擊。

根據IEA建議，相關措施包括居家辦公、將高速公路速限降低至少10公里，以及在有其他交通工具可替代的情況下避免搭機旅行。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中表示：「我們近期啟動IEA史上最大規模的緊急石油儲備釋出。作為國際能源外交的一部分，我正與全球主要政府保持密切聯繫，包括主要能源生產國與消費國。」

比羅爾還說：「除此之外，這份報告提供了一系列即時且具體的措施，政府、企業與家庭可以從需求端著手，保護消費者免受這場危機的影響。」

為了對抗全球原油價格飆升，IEA於3月11日同意從戰略儲備中釋出破紀錄的4億桶原油，其中美國貢獻了大部分供應。

另據彭博資訊報導，戰火持續延燒也迫使亞洲國家轉用煤炭，彌補液化天然氣（LNG）的供應缺口。 擁有舉世最大LNG出口設施的卡達，是供給受擾最嚴重的國家之一。

中國、印度、及台灣，是亞洲前三大卡達天然氣的採購大國。 這也迫使區域煤炭生產國增加出口。全球最大燃煤供應國印尼已允許礦商提高產量，反轉先前為支撐價格的限產政策。在此同時，菲律賓正與印尼磋商，以確保取得更多煤炭，維持電力供應穩定。

重新轉向最骯髒化石燃料的意願，清楚顯示經濟現實已凌駕環保目標。中東局勢帶來的干擾，也讓外界質疑，相對乾淨的天然氣是否真為邁向再生能源的過渡能源。