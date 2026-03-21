我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

油價飆 IEA倡居家辦公、避搭機旅行 亞洲擴用最髒燃料

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
燃氣供應吃緊，亞洲國家擴大使用煤炭。（美聯社）
燃氣供應吃緊，亞洲國家擴大使用煤炭。（美聯社）

國際能源總署（IEA）本月同意釋出創紀錄的戰略石油儲備，以因應美國與以色列聯合對伊朗戰爭帶來的衝擊。IEA於20日提出居家辦公、避免搭機旅行等建議，以降低油價飆漲對消費者帶來的壓力。

美以與伊朗間的衝突推升能源價格，引發全球對通貨膨脹的擔憂。路透報導，IEA表示，這些建議是政府、企業與家庭可採取的行動，以緩解近期能源價格飆升對消費者造成的衝擊。

根據IEA建議，相關措施包括居家辦公、將高速公路速限降低至少10公里，以及在有其他交通工具可替代的情況下避免搭機旅行。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中表示：「我們近期啟動IEA史上最大規模的緊急石油儲備釋出。作為國際能源外交的一部分，我正與全球主要政府保持密切聯繫，包括主要能源生產國與消費國。」

比羅爾還說：「除此之外，這份報告提供了一系列即時且具體的措施，政府、企業與家庭可以從需求端著手，保護消費者免受這場危機的影響。」

為了對抗全球原油價格飆升，IEA於3月11日同意從戰略儲備中釋出破紀錄的4億桶原油，其中美國貢獻了大部分供應。

另據彭博資訊報導，戰火持續延燒也迫使亞洲國家轉用煤炭，彌補液化天然氣（LNG）的供應缺口。 擁有舉世最大LNG出口設施的卡達，是供給受擾最嚴重的國家之一。

中國、印度、及台灣，是亞洲前三大卡達天然氣的採購大國。 這也迫使區域煤炭生產國增加出口。全球最大燃煤供應國印尼已允許礦商提高產量，反轉先前為支撐價格的限產政策。在此同時，菲律賓正與印尼磋商，以確保取得更多煤炭，維持電力供應穩定。

 重新轉向最骯髒化石燃料的意願，清楚顯示經濟現實已凌駕環保目標。中東局勢帶來的干擾，也讓外界質疑，相對乾淨的天然氣是否真為邁向再生能源的過渡能源。

以色列

上一則

川普提珍珠港 中網民笑高市「被偷襲」 日網民罵自家記者「蠢」

下一則

金正恩視察軍演 13歲金主愛開戰車載父親展接班架勢

延伸閱讀

伊朗戰火衝擊供氣 亞洲國家紛紛擴大使用最骯髒化石燃料

伊朗戰火衝擊供氣 亞洲國家紛紛擴大使用最骯髒化石燃料
同意釋出4億桶緊急儲油 油價仍居高不下…IEA再拋3建議緩解壓力

同意釋出4億桶緊急儲油 油價仍居高不下…IEA再拋3建議緩解壓力
油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存
史上最大釋油行動展開 國際能源總署：亞洲石油儲備立即投入市場

史上最大釋油行動展開 國際能源總署：亞洲石油儲備立即投入市場

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光