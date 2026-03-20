俄指中東戰事可能迫使基輔讓步 匈牙利阻援烏900億歐元貸款

在烏克蘭一處未公開的地點，烏克蘭戰俘獲釋後，民眾日前向獲釋的戰俘展示親人照片，希望有人能提供線索。(歐新社)

俄羅斯權力中樞克里姆林宮19日表示，在伊朗戰爭爆發後，由華府、莫斯科及基輔推動的結束烏克蘭戰爭談判「已因當前情勢暫停」。

路透報導，美國總統川普允諾重返白宮 後要終結烏克蘭戰爭，但他表示，針對解決衝突付出的努力一直是他最大的挫折之一。

俄羅斯「消息報」報導，克宮已證實烏克蘭和談進入暫停狀態，且中東戰事可能迫使基輔做出讓步。記者詢問克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對這篇報導有何看法，他回答說：「顯然這是迫於當前情勢暫停」。

他表示，只要「我們的美國夥伴」能更專注於烏克蘭事務，莫斯科期盼這個暫停能夠結束，並展開新一輪磋商。

此外，歐盟 領袖峰會同日登場，歐盟援助烏克蘭900億歐元貸款 的計畫將是重要議題之一。匈牙利總理奧班仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，歐洲議會議長梅特索拉呼籲奧班應履行承諾。

歐盟領袖於去年12月達成協議，從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。當時匈牙利選擇不加入這筆貸款的擔保機制，但同意不阻撓貸款。

隨後因為「友誼」（Druzhba）輸油管受損，匈牙利的態度轉為反對。當時匈牙利指控，烏克蘭蓄意延遲修復油管與供應石油。

據歐洲新聞台，奧班19日出席歐盟領袖峰會並接受媒體聯訪時重申，匈牙利的立場很簡單。一旦能拿到被封鎖的石油，就準備好支持烏克蘭。

對於匈牙利的堅決立場，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，若貸款案最終破局，仍有「替代方案」可供選擇。她並呼籲各國領導人展現「政治勇氣」，在基輔於5月初面對資金枯竭前，突破目前的僵局。