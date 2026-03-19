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歐洲包裹9成來自中國 比利時海關：課稅難擋中貨湧入

記者張鈺琪／即時報導
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歐盟計畫自今年7月起，對網購進口商品按品項徵收每類3歐元關稅。不過官員坦言，相關措施恐難有效遏止中國商品持續湧入。（歐新社）
歐盟計畫自今年7月起，對網購進口商品按品項徵收每類3歐元關稅。不過官員坦言，相關措施恐難有效遏止中國商品持續湧入。（歐新社）

歐盟已於去年批准，將取消價值低於150歐元進口包裹的關稅豁免，並研擬加徵費用，以遏止Temu、Shein等中國電商平台商品大量輸入。另外，歐盟也計畫自今年7月起，對網購進口商品按品項徵收每類3歐元關稅。不過有官員坦言，相關措施恐難有效遏止中國商品持續湧入。

英國金融時報18日報導，歐盟執委會數據顯示，2025年共有58億件低價包裹進入歐盟，較2022年增加逾四倍，較2024年成長20%，其中約9成來自中國。隨著Shein與Temu等電商平台快速擴張，大量包裹湧入歐洲，也使海關監管壓力大增。

比利時海關最高官員范德瓦倫（Kristian Vanderwaeren）表示，取消150歐元以下商品免稅規定對減少低價包裹數量的影響有限。他指出，儘管新制可簡化程序，但價格漲幅不大，難以改變商品流入趨勢。

報導指出，自7月1日起，歐盟將對網購進口商品按品項徵收每類3歐元關稅，11月起另加收每件包裹2歐元處理費，以提升與歐洲本地產品的競爭公平性。

范德瓦倫表示，美國去年取消800美元的免稅門檻後，部分中國商品轉向歐洲市場，也是包裹數量增加的原因之一。

比利時因擁有列日機場（Liège Airport）大型貨運樞紐，成為歐盟最大包裹入口，去年約14億件，占總量近四分之一。當地海關每日需處理約380萬件申報，但實際查驗比率不到1%，抽查中近三分之一商品存在安全或申報問題。

報導指出，這項3歐元關稅為歐盟海關改革的一部分。該改革仍在成員國間協商，預計於2028年全面上路，內容包括建立統一的數位化海關系統與資料中心，在簡化企業流程的同時強化進口監管。

不過，海關專家警告，新規仍存在漏洞，若進口商改採較複雜的報關方式，可能規避3歐元關稅。

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