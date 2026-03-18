全球詐騙峰會英主導 整合國際刑警196會員國先打東南亞

全球詐騙峰會16至17日在維也納舉行，初期聚焦打擊東南亞相關犯罪活動。（取材自國際刑警組織網頁interpol.int）

全球詐騙峰會（Global Fraud Summit）16至17日在維也納舉行，在英國主導下，17日宣布啟動新的全球打詐工作小組，任務代號為「暗影風暴」（Shadow Storm），初期將聚焦打擊在東南亞 的相關犯罪活動。

中央社報導，「暗影風暴」全球打詐工作小組將透過國際刑警組織（INTERPOL）體系運作。17日在維也納落幕的峰會是由聯合國（UN）和INTERPOL聯合主辦，議程顯示中國公安部、香港警務處均派員參加。INTERPOL不是聯合國專門機構。

全球詐騙峰會是英國提出的倡議，2024年3月在倫敦召開第一屆，近日在維也納舉行的則是第二屆，有超過100個國家總計約40位部長或次長級官員、執法機關代表，以及約300位科技、金融等領域企業領導人與會，規模超越首屆。

英國內政部表示，「暗影風暴」工作小組由英國和INTERPOL共同規畫成立，將整合INTERPOL總計196個會員國的情報能力，並將聯合執法，直搗詐欺犯罪源頭。

官方資料顯示，受害者為英國民眾或企業的詐騙案件中，超過三分之二是源自海外。

另一方面，有鑑於犯罪集團日益頻繁利用網路平台開展跨境詐騙活動，在英國政府推動下，數個國家在峰會期間與大型科技業者簽署「全球公私部門打詐夥伴關係」協議，將合力打擊網路詐騙，包括強化情資分享、尋求「先發制人」阻斷犯罪活動。

據英國內政部資訊，簽署協議的國家包含英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、法國、德國、義大利 、新加坡、南韓，以及網路社群平台臉書（Facebook）的母公司Meta、搜尋引擎Google、電商巨擘亞馬遜 （Amazon）、線上約會服務公司Match Group、電信公司VMO2 Media等大型網路科技和電信業者。

金融界方面，國際銀行聯合會（IBFed）也加入簽署。