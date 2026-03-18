內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

這張截圖顯示，以色列總理內唐亞胡15日現身耶路撒冷一間咖啡館，伸手展示自己的五根手指。（路透）

伊朗 革命衛隊日前發表聲明表示，將持續追捕以色列 總理內唐亞胡，「直到他受到懲罰」，立即引發網路對他去向的揣測。儘管聲明本身並未提供任何內唐亞胡遭到傷害的證據，伊朗官員也未進一步說明，但仍有部分人士解讀為暗示內唐亞胡狀況不明。即使內唐亞胡多次發布影片，仍未能打消相關疑慮，反而進一步放大他已死亡的傳聞。

紐約時報與巴勒斯坦紀事報報導，網路討論聚焦在內唐亞胡近期公開露面有限，他最後一次可明確辨識的公開露面，似乎是3月初一段上傳至官方社群帳號的影片；此後，多則聲明透過「X」發布，相關影片多缺乏可辨識的地點標記。這種情況在戰時通訊中相當常見，但仍導致部分觀察者認為相關內容可能為預先錄製。

內唐亞胡13日錄製影片向以色列人民發表談話並上傳至社群媒體 ，當時仍安然無恙。然而，這段影片迅速被部分網路帳號指稱為人工智慧（AI）生成的假影片，這些帳號多與伊朗有關，並宣稱影片意在誤導外界對他健康狀況的判斷。不少使用者甚至聲稱在畫面中看見早期AI造假常見的「第六根手指」，即使事實查核顯示並非如此，相關質疑仍未消散。

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內唐亞胡似乎意識到這種謠言的影響力與荒謬，15日與16日連續兩天發布精心製作影片，並在畫面中舉起雙手，展示五根手指，成為AI時代一種新的「存活證明」。不過，仍有網友「逐幀」檢查其中一支影片，指稱他的結婚戒指在第28秒消失不見。

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紐約時報指出，這場攻防戰是AI技術對全球事務構成風險的最新例證之一。AI不僅能製造假內容欺騙數百萬人，真實影片也可能被當成AI生成的謊言而遭否定。

這種現象被稱為「說謊者紅利」（liar’s dividend），在伊朗戰爭期間尤其明顯。數以千計的影像在網路流傳，其中有些真實，有些由AI生成，差異往往讓滑手機的使用者幾乎無法分辨，導致部分真實戰爭畫面被當成AI造假而遭否認。解決方案似乎相當有限。

加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）資深假訊息研究員菲塔雷利（Alberto Fittarelli）指出，這並非概念上的威脅。他進一步表示，任何「了解操控技術」且「夠冷酷願意使用」的人，都會利用「說謊者紅利」削弱外界對戰爭現實的信任。他說：「驗證所有事情極度耗費心力，並非人人都負擔得起。」

美國與以色列對伊朗開戰前，「說謊者紅利」已扮演重要角色。當時反神權政府的抗議席捲全國，相關影像在網路廣泛流傳，也確實有AI生成內容混入其中。「公民實驗室」在2025年10月曾發現，以色列政府或外包單位利用AI內容鼓動伊朗民眾推翻政府。

菲塔雷利指出：「內唐亞胡甚至需要證明自己還活著、影像不是AI生成，顯示這種風險是雙向的。」以色列政府代表未回應置評請求。