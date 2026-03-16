川普認了要7國護航荷莫茲海峽 日相高市早苗說話了 各國回應一次看

美國總統川普15日在空軍一號受訪。（路透）

美聯社報導，美國總統川普15日在空軍一號受訪證實，已要求約7個國家派軍艦護航荷莫茲海峽。他此前點名中日韓法英協防，受訪時更不惜以川習會施壓中國配合，還嗆聲北約若不伸出援手「未來可能很難看」。目前各國反應趨於審慎，澳洲稱並未收到請求，首個表態不會派軍艦前往荷莫茲海峽。

中國

中國駐美使館發言人劉鵬宇先前表示，「各方都有責任確保能源供應穩定與暢通」，中國將與相關各方加強溝通，以推動局勢降溫。

CNN報導，日相高市早苗在參議院 預算委員會上表示，「日本尚未就派遣軍艦一事做出任何決定」，且稱東京尚未接獲正式請求。

高市補充：「日本政府正研擬必要的因應方式，並在法律容許範圍內，檢討如何保護與日本相關的船舶及船員安全。」高市本周預計訪問華府並於19日與美國總統川普舉行雙邊會談。

此外，無黨籍議員廣田一追問檢討選項中，是否包含「為護衛與日本有關的船舶而派遣自衛隊」時， 防衛大臣小泉進次郎答覆：「現階段並未考慮派遣自衛隊。」

南韓

南韓外交部表示，已「注意到」川普的呼籲，並將與美國「密切協調並審慎評估」情勢。

法國

法國先前表示，正與包括歐洲、印度與亞洲夥伴在內的國家討論可能的國際護航任務，但強調必須在情勢允許、戰事緩和後才可能推動。

英國

英國首相施凱爾15日與川普通話，討論解鎖海峽以結束全球航運中斷的重要性，並另外與加拿大總理討論相關問題。

川普稍後在空軍一號上提到施凱爾，並稱對方一度拒絕讓英國航空母艦「置身危險之中」。川普並說：「不論我們是否獲得支援，但我可以告訴他們，我們會記住的。」

德國外長瓦德福則對德國電視一台（ARD）表示：「德國即將成為這場衝突的積極參與者嗎？答案是，不會。」

澳洲

澳洲交通部長16日金茵（Catherine King）受訪ABC表示，澳洲並未收到相關請求，不會派軍艦前往荷莫茲海峽。

金茵指出，澳方已明確說明可提供的協助範圍，目前對中東局勢的支援重點放在阿拉伯聯合大公國，主要是派遣軍機協助防務，部分考量也在於當地有不少澳洲公民。

金茵並稱，「我們知道荷莫茲海峽有多麼重要，但這不是我們被要求去做的事，也不是我們正在提供的協助。」

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