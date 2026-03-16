明年總統大選風向標…法國市政選舉 國民聯盟宣稱領先

法國總統馬克宏參加法國市政選舉第一輪投票。 （歐新社）

法國15日舉行地方選舉首輪投票，選出市長和市議員，被視為是明年總統大選 前的政治風向標，在總統大選民調中領先的極右翼國民聯盟，希望在地方選舉取得大城市的控制權來增強影響力，並宣稱多名現任市長已在首輪選舉中成功連任。

衛報報導，這次地方選舉在大約3萬5000個市鎮進行，國民聯盟在上屆選舉表現不好，但他們在前年的歐洲議會選舉和提前舉行的法國國民議會選舉中一鳴驚人，並成為目前國民議會中最大的單一政黨。

國民聯盟希望透過今次選舉，把控制的市鎮數量從目前的十多個大幅增至300個以上，甚至是馬賽和尼斯等主要城市。法國傳媒報導，國民聯盟提交破紀錄的650人候選人名單。國民聯盟主席巴爾德拉形容，法國的復蘇由星期日開始，呼籲選民踴躍投票。

法廣報導，該黨宣稱多名現任市長已在首輪選舉中成功連任。而在法國第二大城市馬賽，左翼現任市長布諾瓦·帕揚與國民聯盟候選人弗蘭克·阿利西奧的得票率不相上下。一項預測顯示兩人均獲得35.4%的選票，這表明極右翼勢力在這座城市大有長進。曾三度參選總統的國民聯盟領袖對該黨在將3月22日第二輪選舉中於多個城市擁有「真正的獲勝機會」表示欣喜。

法廣報導，調查顯示，47%的選民並不知曉他們選出的市長屬於哪個政黨。很多參選人也並不明確標出他們的政黨所屬或政黨支持。也就是說，市鎮選舉並不是選民對國家執政團隊表達不滿的優先選擇。總統馬克宏 和政府總理勒科爾尼也都儘可能低調的面對這次投票活動，可能也不想引火燒身。