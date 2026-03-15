我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

南韓首爾膠囊旅館大火釀10傷 1日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓首爾市中區小公洞一處膠囊旅館14日晚間傳出火警，造成10名外籍旅客受傷，其中3人重傷，包括一名50多歲日籍女性至今仍昏迷，另7人輕傷。（歐新社）
南韓首爾市中區小公洞一處膠囊旅館14日晚間傳出火警，造成10名外籍旅客受傷，其中3人重傷，包括一名50多歲日籍女性至今仍昏迷，另7人輕傷。（歐新社）

南韓首爾市中區小公洞一處膠囊旅館14日晚間傳出火警，造成10名外籍旅客受傷，其中3人重傷、7人輕傷，包括一名50多歲日籍女性至今仍昏迷，另外還有16人失聯。當局15日上午10時已展開調查，希望盡快釐清切確起火點和肇事原因。

韓媒YTN News指出，火災當天共66人預訂住房，入住起火處3樓的旅客共有45人，其中外籍旅客占26人、韓籍旅客占19人。紐西斯通訊社補充，辦理入住的26名外籍旅客中，有16人無法取得聯繫，由於辦理入住主要透過簡訊，因此火災初期難以聯絡上房客確認位置。消防當局正與警方、南韓外交部等相關部門合作，協助以定位搜尋失聯者下落。

韓聯社報導，事發旅館鄰近明洞，每晚房價約3萬至5萬韓元（約22元至37美元），因價格相對便宜，吸引不少預算有限的外國觀光客入住；這起火災受害者多為外籍旅客。

這間膠囊旅館內並非一般獨立客房，而是以僅容一人躺臥的床位空間，採上下兩層、如蜂巢般密集排列。一名住客曾在住宿平台留言指出，由於空間狹窄、缺乏放置行李的地方，走廊常被行李塞滿。

在狹小空間內擠進大量旅客，加上行李堆放影響通行，外界研判這類旅館在結構上本就不利疏散逃生，稍有不慎就可能釀成重大事故。

事發地點半徑2公里內，還有5家類似膠囊旅館。

隨著南韓天團防彈少年團（BTS）21日將在附近光化門演出，外界也呼籲有關單位盡速對類似旅宿展開安全檢查，確認消防設備與逃生動線是否完善。

世報陪您半世紀

南韓

上一則

伊朗駐北京大使：現在不會、將來也不會尋求與美國談判

下一則

菲律賓山城海拔1500公尺 「懸棺千年」吸引國際客探祕

延伸閱讀

日故意撞人升溫引熱議 韓母女超商也遭衝撞

日故意撞人升溫引熱議 韓母女超商也遭衝撞
女志工發放食物 遭人打掉6顆牙

女志工發放食物 遭人打掉6顆牙
南韓大咖男星爆性侵 身份曝光他急刪社群

南韓大咖男星爆性侵 身份曝光他急刪社群
韓聯社：駐韓美軍薩德攔截飛彈可能即將調往中東

韓聯社：駐韓美軍薩德攔截飛彈可能即將調往中東

熱門新聞

專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤