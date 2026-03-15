我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

前英相蘇納克：應嚇阻台海衝突 嚴重程度比中東衝擊更大

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前英相蘇納克。(歐新社資料照)
前英相蘇納克。(歐新社資料照)

前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日發表專欄文章提到，伊朗對荷莫茲海峽航運的干擾提醒各界，一旦台灣海峽爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將更巨大，嚇阻台海爆發衝突至關重要。

具財經專業和從業背景、2022年10月至2024年7月在英國保守黨執政期間擔任首相的蘇納克指出，途經台灣海峽的全球一年貿易額高達2.4兆美元；此外，一旦在台灣生產的晶片出口受阻，全球經濟將大受影響。

蘇納克在英國「泰晤士報」（The Times）刊登的文章提到，身為首相，有些地名總會深印腦海，它們是台灣海峽、馬六甲海峽（Malacca Strait）、曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait，連接紅海和亞丁灣）、翁拜海峽（Ombai Strait，連接太平洋和印度洋），以及荷莫茲海峽。

蘇納克指出，這5個地方是全球經濟的「鎖喉點」；一旦它們常出現在（機密）簡報中，即意味首相需做好準備，危機可能發生。這5個地方同時也位於地緣政治斷層線上。

蘇納克提到，在最近一場中東戰爭爆發之前，外界多假設伊朗最終不會封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗有超過3/4的國庫收入仰賴途經荷莫茲海峽的貨品出口。然而，伊朗政權正試圖僅對「友好」勢力開放海峽，要全球經濟付出越來越高的代價。

值得一提的是，另有分析認為，中國不至於封鎖台海等周邊水域，因為作為世界第二大經濟體，中國恐難承受貿易活動遭干擾引發的沉重成本。

另一方面，蘇納克寫道，若美國最終未能確保重啟荷莫茲海峽國際航運，引發的效應恐將相當深遠，且不限於經濟層面。

荷莫茲海峽危機衝擊能源、原物料及各項貨品供應，影響範圍涵蓋半導體產業。蘇納克指出，這是繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰爭，以及中國去年威脅阻斷稀土出口供應後，世界在6年內遭遇的第4波供應鏈震撼。

然而，通過荷莫茲海峽的全球一年貿易額估計是1.2兆美元，途經台灣海峽的則高達2.4兆美元，相當於2倍。

蘇納克寫道，嚇阻台海爆發衝突至關重要，但有個無法輕忽的危險是，中國現在可能認為「有機可趁」。

蘇納克分析，自2月底對伊朗發動打擊至今，美國已用掉超過一年供應量的「戰斧」飛彈（Tomahawk）和「愛國者」飛彈攔截系統（Patriot），而在此之前，一些分析即指出，一旦台海爆發戰爭，在第一周戰事結束以前，美國即可能耗盡長程精準打擊武器。

蘇納克指出，在日益不穩定的世界，無法快速生產武器成為西方最大弱點之一。他舉例，美國軍工企業洛克希德馬丁（Lockheed Martin）得花7年才能將「愛國者」飛彈攔截系統的產量提高為既有的4倍，這可謂相當危險。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

印度人憂「斷氣」搶購電磁爐 餐廳被迫縮短營業或關門

下一則

比水雷殺傷力更大…伊朗這款平價武器 恐成美軍新惡夢

延伸閱讀

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」
伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火

伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火
台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥
美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

熱門新聞

專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱