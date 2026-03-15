前英相蘇納克：應嚇阻台海衝突 嚴重程度比中東衝擊更大

前英相蘇納克。(歐新社資料照)

前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日發表專欄文章提到，伊朗 對荷莫茲海峽航運的干擾提醒各界，一旦台灣海峽爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將更巨大，嚇阻台海爆發衝突至關重要。

具財經專業和從業背景、2022年10月至2024年7月在英國保守黨執政期間擔任首相的蘇納克指出，途經台灣海峽的全球一年貿易額高達2.4兆美元；此外，一旦在台灣生產的晶片出口受阻，全球經濟將大受影響。

蘇納克在英國「泰晤士報」（The Times）刊登的文章提到，身為首相，有些地名總會深印腦海，它們是台灣海峽、馬六甲海峽（Malacca Strait）、曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait，連接紅海和亞丁灣）、翁拜海峽（Ombai Strait，連接太平洋和印度洋），以及荷莫茲海峽。

蘇納克指出，這5個地方是全球經濟的「鎖喉點」；一旦它們常出現在（機密）簡報中，即意味首相需做好準備，危機可能發生。這5個地方同時也位於地緣政治斷層線上。

蘇納克提到，在最近一場中東戰爭爆發之前，外界多假設伊朗最終不會封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗有超過3/4的國庫收入仰賴途經荷莫茲海峽的貨品出口。然而，伊朗政權正試圖僅對「友好」勢力開放海峽，要全球經濟付出越來越高的代價。

值得一提的是，另有分析認為，中國不至於封鎖台海等周邊水域，因為作為世界第二大經濟體，中國恐難承受貿易活動遭干擾引發的沉重成本。

另一方面，蘇納克寫道，若美國最終未能確保重啟荷莫茲海峽國際航運，引發的效應恐將相當深遠，且不限於經濟層面。

荷莫茲海峽危機衝擊能源、原物料及各項貨品供應，影響範圍涵蓋半導體產業。蘇納克指出，這是繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰爭，以及中國去年威脅阻斷稀土出口供應後，世界在6年內遭遇的第4波供應鏈震撼。

然而，通過荷莫茲海峽的全球一年貿易額估計是1.2兆美元，途經台灣海峽的則高達2.4兆美元，相當於2倍。

蘇納克寫道，嚇阻台海爆發衝突至關重要，但有個無法輕忽的危險是，中國現在可能認為「有機可趁」。

蘇納克分析，自2月底對伊朗發動打擊至今，美國已用掉超過一年供應量的「戰斧」飛彈（Tomahawk）和「愛國者」飛彈攔截系統（Patriot），而在此之前，一些分析即指出，一旦台海爆發戰爭，在第一周戰事結束以前，美國即可能耗盡長程精準打擊武器。

蘇納克指出，在日益不穩定的世界，無法快速生產武器成為西方最大弱點之一。他舉例，美國軍工企業洛克希德馬丁（Lockheed Martin）得花7年才能將「愛國者」飛彈攔截系統的產量提高為既有的4倍，這可謂相當危險。