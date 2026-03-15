印度人憂「斷氣」搶購電磁爐 餐廳被迫縮短營業或關門

受中東衝突、荷莫茲海峽通航受阻影響，高度依賴能源進口的印度 ，經濟暴露多方面脆弱性，尤其是液化天然氣（LNG）；當地的供氣站天天大排長龍，民眾搶購電磁爐、電飯煲（電鍋）和電壓力煲，餐廳被迫縮短營業時間，甚至關門。

印度約有90%原油來源於進口，其中55%來自中東，主要透過荷莫茲海峽運輸；約60%的液化石油氣主要向卡塔爾購買。

港媒大公報引述BBC、紐約時報報導，餐飲業對於「斷氣」的焦慮最為明顯，當地很多餐廳還在使用液化石油氣鋼瓶。由於供應緊張，孟買多達五分之一的飯店和餐廳已經全部或部分關閉。在南部城市班加羅爾和欽奈，有的餐廳燃氣庫存已經耗盡，且幾乎沒有備用氣源，要麼改用煤炭、木柴和電爐，要不就縮短營業時間，或者取消需要使用明火的菜式，包括油炸食品和印度薄餅。班加羅爾餐廳東主賽義德說，「我們只能做咖啡，別的什麼都做不了。真是太慘了。」

據報導，液化石油氣短缺的傳言迅速傳遍印度各大城市引發囤積現象，石油氣鋼瓶的黑市交易活躍。在印度多家電商平台，多款電磁爐機型、電飯煲和電壓力煲產品缺貨。

印度政府8日已下令煉油企業最大限度地提高液化天然氣產量，並對工業、製造業、家用等不同領域用戶實施最高30%的供應削減，按不同優先級保障液化天然氣供應。