我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

印度人憂「斷氣」搶購電磁爐 餐廳被迫縮短營業或關門

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

受中東衝突、荷莫茲海峽通航受阻影響，高度依賴能源進口的印度，經濟暴露多方面脆弱性，尤其是液化天然氣（LNG）；當地的供氣站天天大排長龍，民眾搶購電磁爐、電飯煲（電鍋）和電壓力煲，餐廳被迫縮短營業時間，甚至關門。

印度約有90%原油來源於進口，其中55%來自中東，主要透過荷莫茲海峽運輸；約60%的液化石油氣主要向卡塔爾購買。

港媒大公報引述BBC、紐約時報報導，餐飲業對於「斷氣」的焦慮最為明顯，當地很多餐廳還在使用液化石油氣鋼瓶。由於供應緊張，孟買多達五分之一的飯店和餐廳已經全部或部分關閉。在南部城市班加羅爾和欽奈，有的餐廳燃氣庫存已經耗盡，且幾乎沒有備用氣源，要麼改用煤炭、木柴和電爐，要不就縮短營業時間，或者取消需要使用明火的菜式，包括油炸食品和印度薄餅。班加羅爾餐廳東主賽義德說，「我們只能做咖啡，別的什麼都做不了。真是太慘了。」

據報導，液化石油氣短缺的傳言迅速傳遍印度各大城市引發囤積現象，石油氣鋼瓶的黑市交易活躍。在印度多家電商平台，多款電磁爐機型、電飯煲和電壓力煲產品缺貨。

印度政府8日已下令煉油企業最大限度地提高液化天然氣產量，並對工業、製造業、家用等不同領域用戶實施最高30%的供應削減，按不同優先級保障液化天然氣供應。

世報陪您半世紀

印度

上一則

油價速飆 法國人跨境2鄰國加油 卡車油費1個月暴增千元

下一則

前英相蘇納克：應嚇阻台海衝突 嚴重程度比中東衝擊更大

延伸閱讀

美伊開戰推高油價 俄每天多賺1.5億 普亭成大贏家

美伊開戰推高油價 俄每天多賺1.5億 普亭成大贏家
印度包機送回伊朗水兵遺體 德黑蘭允通過荷莫茲海峽

印度包機送回伊朗水兵遺體 德黑蘭允通過荷莫茲海峽
印度籍油輪「駛出荷莫茲海峽」國際油價應聲下跌

印度籍油輪「駛出荷莫茲海峽」國際油價應聲下跌
氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

熱門新聞

專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱