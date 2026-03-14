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東京上野、羽田機場、香港連3起搶案 日警今抓到7名山口組等嫌犯

記者雷光涵／即時報導
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今年1月底在東京上野街頭發生4億2300萬日圓鉅款搶案，日本警視廳14日逮捕山口組幹部狩野仁琉等7人。圖為警視廳警察。（路透）
今年1月底在東京上野街頭發生4億2300萬日圓鉅款搶案，日本警視廳14日逮捕山口組幹部狩野仁琉等7人。圖為警視廳警察。（路透）

今年1月底在日本東京、羽田機場及香港發生離奇的連續搶案，香港警方已經逮人，日本警視廳14日抓到7人，正在調查這3案的關連性。

1月29日東京上野街頭發生4億2300萬日圓（約264.8萬美元）鉅款搶案，警視廳14日逮捕山口組幹部狩野仁琉等7人，研判他們事前掌握被害者要運送3箱現金到香港，在中途劫走。此案發生2個半小時後，羽田機場停車場也發生現金搶奪案，1.9億日圓沒被搶走，但被害人帶現金到香港以後，又在街頭被搶。

讀賣新聞報導，警方懷疑21歲的狩野及職業不祥47歲的小池恒兒是下達指令的主嫌，他們命令住吉會幹部伊藤雄飛、極東會幹部福原健光等5人共謀，在1月29日晚間9時半，於上野結夥搶劫。

當時中國籍男性等7人駕車載運3箱現金，嫌犯逃走時，以催淚瓦斯阻擋被害人。被害者表示，他們帶鉅額現金是要前往香港買黃金。

執行搶劫的3人奪走現金以後換車離開，警方追查到他們最後抵達埼玉縣，逮捕7人。警視廳14日在東京、埼玉、千葉等3地的暴力團辦公室及住家，搜出現金2750萬日圓及手機。

上野事件發生後2個半小時，在羽田機場停車場，有另外4名男性攻擊一輛汽車，車上有4人及1億9000萬日圓現金。不過這次搶劫沒有成功，被害者中的2人按計畫搭機出國。可是抵達香港以後，在路上又被搶走5100萬日圓。

香港警方於1月30日逮捕男女6名強盜，包括3名日本人及中國籍女性。警事廳正透過國際刑事組織（ICPO）與香港當局交換情資，調查上野、羽田及香港搶案的關連性。

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